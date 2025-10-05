Republika Srpska ima samo jednog zvaničnog privatnog detektiva: Izdato jedno odobrenje za rad

U Republici Srpskoj nema izdatih odobrenja za početak rada detektivske kancelarije, dok je izdato jedno ovlaštenje za obavljanje detektivskih poslova i jedno odobrenje za početak rada privatnog detektiva, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.

Izvor: Mikheyeva Volha/Shutterstock

Oblast detektivske djelatnosti u Srpskoj uređena je Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti, kojim je propisano da dva privatna detektiva ili više njih mogu osnovati detektivsku kancelariju.

Privatni detektiv može biti lice kojem je nadležni organ izdao ovlaštenje za obavljanje poslova.

Zakonom propisani uslovi za izdavanje ovlaštenja su da lice ima državljanstvo Republike Srpske ili BiH i prebivalište u Srpskoj, navršenih 25 godina života, višu ili visoku stručnu spremu, te završen pripravnički staž kod privatnog detektiva u trajanju od 18 mjeseci.

Uslovi su i da ima opštu zdravstvenu i posebnu duševnu i fizičku sposobnost, položen stručni ispit za privatnog detektiva pred ispitnom komisijom MUP-a i da svojim dosadašnjim načinom života, ponašanjem i djelatnošću ukazuje da će savjesno i odgovorno obavljati detektivske poslove.

Privatnom detektivu dozvoljeno je da prikuplja podatke od lica koja su voljna da mu ustupe tražene podatke.

Privatni detektiv može isključivo prikupljati podatke o nestalim ili licima koja se skrivaju, licima koja su napisala ili poslala anonimna pisma ili koja šire klevetu, vrijeđaju ili sumnjiče nekoga, te licima koja su stranci prouzrokovala štetu, kao i o predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni, uspješnosti lica u obavljanju poslova i uspješnosti i poslovnosti pravnih lica ili preduzetnika.

Zabranjeno je da ometa obavljanje poslova iz nadležnosti državnih organa, a ukoliko je prilikom obavljanja poslova koji su mu povjereni saznao za krivično djelo, privatni detektiv je obavezan da to odmah prijavi MUP-u ili nadležnom tužilaštvu.

Privatnom detektivu zabranjeno je da pri obavljanju detektivskih poslova upotrebljava vatreno oružje i druga sredstva prinude, osim u slučajevima lične zaštite, kao i sredstva i naprave za elektronska snimanja ili prisluškivanja.

Zakonom o agencijama za obezbjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti utvrđeni su prekršaji za privatne detektive i propisane su no