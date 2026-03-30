"Čistoća" podnijela zahtjev: Poskupljuje odvoz smeća u Banjaluci

"Čistoća" podnijela zahtjev: Poskupljuje odvoz smeća u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor Capital.ba
Nakon što im je u decembru voda i kanalizacija poskupjela za više od 30 odsto, Banjalučanima se smiješi i poskupljenje odvoza smeća za tridesetak procenata.

Banjalučka „Čistoća“ podnijela je zahtjev za povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača od 40,56 odsto, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto, otkriva CAPITAL.

Razlog za povećanje cijena usluga „Čistoće“, navodi se u zahtjevu ovog preduzeća, jeste značajna promjena ukupne cijene koštanja prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, što ugrožava poslovanje preduzeća i dovodi u pitanje pozitivne rezultate.

„Sagledavajući rezultate poslovanja od poslednje korekcije cijena koja je izvršena 2023. godine, utvrđeno je da je postojeće cijene usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača opravdano povećati za 29,5 odsto“, navodi se u obrazloženju Stanivukovićevog prijedloga upućenog Skupštini grada.

Imajući u vidu sve navedeno, zaključuje Stanivuković, mišljenja smo da je zahtjev „Čistoće“ osnovan i predlažemo Skupštini grada da nakon razmatranja usvoji predloženi zaključak.

Direktor „Čistoće” Aleksandar Bajić kaže da je ovo preduzeće prošle godine predlagalo povećanje cijena za 31,5 odsto, a na osnovu analize koja je urađena prije posljednjih poskupljenja goriva traži povećanje od 40,56 odsto.

„U procentima izgleda kao ogromno povećanje, ali to mjesečno po prosječnom domaćinstvu izlazi za 4,23 KM više. Smatramo da to za domaćinstva nije mnogo, a mi ćemo i sa tim povećanjem imati najnižu cijenu u odnosu na okolne lokalne zajednice“, kaže Bajić.

On dodaje da je cijena odvoza smeća u Banjaluci 0,17 KM po kvadratu, dok je u Čelincu 0,29 KM, Gradišci 0,25 KM, Kotor Varošu 0,22 KM, a u Prnjavoru 0,20 KM po kvadratu.

„Naš najveći trošak su radna snaga i gorivo. Svi smo svjedoci globalnih poremećaja na tržištu energenata koji su doveli do enormnih poskupljenja goriva, a time i do enormnog povećanja naših troškova“, kaže Bajić.

