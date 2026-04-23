Svečana akademija povodom Dana grada Laktaši: Miniću uručeno najveće priznanje - Zlatni grb (FOTO)

Povodom Dana grada, Laktaši nizom manifestacija obilježavaju 81 godinu od oslobođenja

Izvor: Srna/Milica Džepina

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da se ovaj grad razvija punim kapacitetom, zahvaljujući podršci republičkih institucija.

Bojić je izrazio zadovoljstvo što je ove godine najviše priznanje grada - Zlatni grb dodijeljeno premijeru Republike Srpske Savi Miniću, dodajući da mu je ta nagrada pripala zasluženo i jednoglasnom odlukom Skupštine grada.

On je naveo da se gradska vlast trudi da bude maksimalno otvorena za sve sugrađane, da sagleda njihove potrebe i uvrsti ih u planove.

Bojić je napomenuo da je u ponedjeljak jednoglasno usvojen nacrt rebalansa budžeta koji iznosi 62,4 miliona KM, te ukazao da je to najveći budžet u istoriji ove lokalne zajednice.

"To znači da se razvijamo uz podršku Vlade Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika, republičkih institucija i kompletnog stanovništva", rekao je Bojić i čestitao sugrađanima Dan grada, sa željom da ova lokalna zajednica nastavi da se razvija.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću večeras je na svečanoj akademiji povodom Dana grada Laktaši uručeno najveće gradsko priznanje Zlatni grb za izuzetan doprinos u razvoju grada.

Miniću je uručena i svečana Povelja, jer je kroz profesionalni angažman, od advokature do načelnika opštine Šamac i ministarskih pozicija, značajno podržao razvojne projekte na području Laktaša.

Minić je poručio u Laktašima da će ovaj grad, ali i ostale lokalne zajednice u Srpskoj, imati podršku Vlade na svom proaktivnom putu koji podrazumijeva traženje investitora i saradnje sa institucijama.

"Znam koliko je bilo aktivnosti u vezi sa odlaskom u Italiju, Njemačku, zemlje Evrope i nuditi se stranim investitorima, ulagačima da dođu u grad Laktaši. Zatim donositi odluke o formiranju industrijske zone, pravljenju određenih pogodnosti", rekao je Minić.

On je dodao da su Laktaši primjer da takva angažovanost može da napravi jedan standard koji je nezamisliv u drugim lokalnim zajednicama.

Minić je poručio da podrška Vlade nikada neće izostati onim lokalnim zajednicama koje imaju spremne projekte, s tim u vezi riješene imovinsko-pravne odnose i mogućnosti finansiranja ili sufinansiranja.

"Laktaši su ogledni primjer kako jedna lokalna zajednica može da funkcioniše. Čuli ste podatke koliko je povećanje budžeta, ono je direktno vezano za privredne aktivnosti", istakao je Minić.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura naglasio je da je ono što povezuje Laktaše i Zrenjanin snažan industrijski razvoj, industrijska zona, slobodna zona, privlačenje investicija.

"I u budućnosti očekujem, s obzirom na intenzivni razvoj i povezivanje saobraćajne infrastrukture kada je u pitanju Srbija i Srpska, a tako i Zrenjanin i Laktaši, sa budućom dionicom auto-puta koji se gradi da ćemo imati bolju privrednu saradnju", dodao je Salapura.

Ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću uručena je Plaketa grada za ostvarene rezultate i nesebičan doprinos razvoju grada, posebno kroz unapređenje zdravstvenog sistema.

Izvor: Srna/Milica Džepina

Dobitnik Zlatnog cvijeta mladosti je mladi plivač Sergej Vlačo iz Laktaša za vrhunske sportske rezultate i promociju grada među mladom populacijom.

Plaketu je dobio i generalni konzul Srbije Miloš Vujić za doprinos razvoju grada i jačanje međusobnih veza.

Dobitnici Plakete su i Vesna Radoja Đapić za značajna ostvarenja u oblasti obrazovanja, kulture i muzičkog stvaralaštva, naročito kroz rad sa najmlađima i autorski rad na didaktičkim materijalima, Mile Lisica za vrhunske rezultate u oblasti kulture i poetskog stvaralaštva, čiji su haiku radovi prevedeni na 15 svjetskih jezika, te posthumno Miroslav Balaban za humana djela i požrtvovanost koju je iskazao tokom rada u vatrogasnoj službi.

U oblasti privrede i kulture, plakete su dodijeljene "Krznariji Pristaš" za četiri decenije uspješnog rada i stvaranje prepoznatljivog lokalnog brenda, te Kulturno-umjetničkom društvu "Đerdan" za očuvanje tradicije, narodnih običaja i kulturno-umjetničkog nasljeđa ovog kraja, te kompaniji "Lanako" koja kao regionalni lider u IT sektoru značajno doprinosi tehnološkom razvoju i zapošljavanju.

