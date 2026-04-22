Minić: Vlada sutra donosi zaključak o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će Vlada na sutrašnjoj sjednici donijeti zaključak o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca u javnim ustanovama, preduzećima, zavodima i direkcijama.

Minić: Zapošljavanje 500 djece poginulih boraca u Republici Srpskoj Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je naveo da bi Vlada Srpske sutra trebalo da razmatra i nabavku "belarus" traktora namijenjenih licima mlađim od 40 godina i licima koja ostaju u ruralnim područjima.

On je istakao da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske raspisalo javni poziv za kapitalne investicije od 30 miliona KM.

Prema njegovim riječima, Srpska podsticajima nastoji da pomogne poljoprivrednim proizvođačima da budu konkurentni i da mogu prodati svoj proizvod u uslovima prekomjernog uvoza.

Govoreći o boračkim kategorijama, Minić je rekao da će se na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine Srpske naći zakonsko rješenje koje će, između ostalog, omogućiti da se udvostruči borački dodatak nekadašnjim borcima Vojske Republike Srpske kojima je to jedino primanje.

"Bićemo spremni i da veoma brzo da uradimo reviziju, jer više od 500 miliona KM godišnje odlazi na invalidnine, borački dodatak i druge izdatke za boračke kategorije", istakao je Minić.

Podsjetio je da je u Republici Srpskoj od 2013. godine bilo je 10 redovnih i 14 vanrednih povećanja penzija.

On je naveo da nisu tačne tvrdnje pojedinaca da se u istočni dio Republike Srpske manje ulaže, navodeći primjer Foče u kojoj će se graditi bolnica vrijednosti od 38 miliona KM, a ulaže se i u obrazovnski sistem.

Minić je rekao da Vlada Srpske vodi računa o svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti na lokalnom nivou.

"Samo u Banjaluku je od decembra 2022. godine do sada uloženo 510 miliona KM. Tu su ustanove, javna preduzeća, Naučno-tehnološki park za čiju ćemo građevinsku dozvolu gradu platiti milion KM. Od Banjaluke pravimo pravi centar", rekao je Minić za RTRS.

