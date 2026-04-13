Ništa od duela? Stanivuković tvrdi da je Minić promijenio pravila

"Svako odbijanje održavanja sastanka u vezi sa realizacijom TV debate smatraćemo odustajanjem", kaže lider PSS-a.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

Izgleda da od najavljenog duela premijera RS Save Minića i gradonačelnika Banjaluke i lidera Pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića neće biti ništa, ili bar ne sutra.

Iako su obojica pristali na javni duel koji je trebalo da se održi u Kući Milanovića, Stanivuković se večeras oglasio na mrežama videom u kome tvrdi da nisu dogovorene ključne stvari.

"Od najavljene TV debate došli smo do nečeg potpuno drugog. Umjesto otvorenog sučeljavanja argumenata, danas nam se nudi konferencija za novinare uživo, sa novinarima i pitanjima koja akredituje Biro Vlade RS. Umjesto ravnopravne debate, nudi nam se format u kom jedna strana kontroliše sve uslove. To nije debata", kaže.

Istakao je da nisu utvrđena pravila, iako već sedam dana traže da se medijski timovi sastanu i utvrde detalje.

"Odgovora nema. Jasno je da je premijer spreman da govori samo tamo gdje su pitanja kontrolisana, a uslovi unaprijed režirani. Nama pres konferencija nije prihvatljiva, želimo ravnopravnu debatu", dodao je Stanivuković.

Na kraju je istakao da će svako odbijanje održavanja sastanka u vezi sa realizacijom TV debate smatrati odustajanjem.

Podsjetimo, verbalni okršaj između Stanivukovića i Minića desio se 11. marta ispred zgrade Vlade RS u Banjaluci, nakon čega je premijer izrazio spremnost za TV duel. Nakon dogovora o lokaciji, obje strane su prihvatile Kuću Milanovića kao mjesto održavanja.