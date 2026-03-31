Stanivuković: SNSD je nepogoda, sramota je da se rudari iz Ljubije pomažu iz Fonda solidarnosti

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik PSS Draško Stanivuković oštro je kritikovao SNSD, nazvavši ovu stranku "nepogodom koja godinama pustoši Republiku Srpsku", te poručio da je sramota što se radnici rudnika Nova Ljubija pomažu iz Fonda solidarnosti.

Stanivuković je naveo da se "ne radi o nepogodi poput prirodnih katastrofa koje dođu i prođu, već o, kako je istakao, dugotrajnom problemu koji svakodnevno ostavlja posljedice po budućnost Republike Srpske".

"Zbog te nepogode danas radnicima rudnika 'Nova Ljubija' pomažemo iz Fonda solidarnosti. Ne zato što ih je zadesila prirodna katastrofa, već zato što ih je pogodila politika koja je uništila sistem, preduzeća i sigurnost stotine radnih mjesta", naveo je Stanivuković.

On je dodao da je Fond solidarnosti, koji bi trebalo da bude podrška građanima u nesreći, pretvoren u mehanizam za prikrivanje posljedica loših odluka.

"Danas se tim novcem kupuje tišina na šest mjeseci, a sutra niko ne zna šta će biti sa tim ljudima", poručio je.

Prema njegovim riječima, oko 500 porodica trenutno živi u neizvjesnosti, a dio njih bi mogao biti primoran da napusti zemlju u potrazi za boljim uslovima.

Stanivuković je ocijenio i da jednokratne pomoći, koje se najavljuju u izbornoj godini, pokazuju nedostatak sistemskih rješenja.

"Da su mislili na narod, te mjere bi bile stalne, a ne vremenski usklađene sa glasanjem", naveo je on, dodajući da se Republika Srpska zadužuje stotinama miliona maraka kako bi se prikrile posljedice loših politika.

Na kraju je postavio pitanje šta ostaje Republici Srpskoj nakon privatizacija, dugova i kratkoročnih mjera, upozorivši da bi nastavak takvog pristupa mogao ostaviti dugoročne posljedice po društvo i ekonomiju.