Fond solidarnosti odobrio 3 miliona KM za rudnik "Nova Ljubija"

Fond solidarnosti odobrio 3 miliona KM za rudnik "Nova Ljubija"

Autor Haris Krhalić
Upravni odbor Fonda solidarnosti RS odobrio je 3.000.000 KM podrške za RŽR Ljubija Prijedor.

Pomoć za rudarstvo: RŽR Ljubija dobija 3 miliona KM od Fonda solidarnosti Izvor: RTRS, screenshot

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske održao je danas 28. telefonsku sjednicu na kojoj je odobrena direktna podrška u iznosu od tri miliona KM za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.

Sredstva su dodijeljena Sindikalnoj organizaciji RŽR „Ljubija” a.d. Prijedor, koja djeluje u okviru Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske.

Nakon što je konstatovano da su ispunjeni svi potrebni uslovi, donesena je odluka o isplati koja će se vršiti na osnovu rješenja ministra energetike i rudarstva.

Za sprovođenje ove odluke zaduženi su Fond solidarnosti Republike Srpske, Ministarstvo finansija, kao i Ministarstvo energetike i rudarstva.

Ova finansijska podrška usmjerena je direktno na sanaciju stanja i podršku radnicima u rudarstvu na području Prijedora, kako bi se ublažile negativne posljedice u ovom sektoru.

