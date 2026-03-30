Fond solidarnosti odobrio 3 miliona KM za rudnik "Nova Ljubija"

Upravni odbor Fonda solidarnosti RS odobrio je 3.000.000 KM podrške za RŽR Ljubija Prijedor.
Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske održao je danas 28. telefonsku sjednicu na kojoj je odobrena direktna podrška u iznosu od tri miliona KM za prevazilaženje posljedica u oblasti rudarstva.
Sredstva su dodijeljena Sindikalnoj organizaciji RŽR „Ljubija” a.d. Prijedor, koja djeluje u okviru Sindikata metalaca i rudara Republike Srpske.
Nakon što je konstatovano da su ispunjeni svi potrebni uslovi, donesena je odluka o isplati koja će se vršiti na osnovu rješenja ministra energetike i rudarstva.
Za sprovođenje ove odluke zaduženi su Fond solidarnosti Republike Srpske, Ministarstvo finansija, kao i Ministarstvo energetike i rudarstva.
Ova finansijska podrška usmjerena je direktno na sanaciju stanja i podršku radnicima u rudarstvu na području Prijedora, kako bi se ublažile negativne posljedice u ovom sektoru.