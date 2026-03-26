Isplaćene obaveze, neizvjesna budućnost: Stav menadžmenta "Nove Ljubije" o zahtjevima radnika

Menadžment Društva Nova Ljubija d.o.o. Prijedor saopštio je da su obaviješteni danas o namjerama zaposlenih da preduzmu određene aktivnosti u cilju ostvarivanja svojih zahtjeva.

Izvor: Kozarski Vjesnik

"S tim u vezi, ovim putem želimo naglasiti da poslodavac, zaključno sa današnjim danom, nema neizmirenih obaveza prema radnicima, te da će plata za mjesec mart biti isplaćena u predviđenim rokovima i na način kako je to do sada bila praksa, a u skladu sa važećim Pojedinačnim kolektivnim ugovorom", kaže se u saopštenju.

Ističu da oganizacija rada u Društvu u potpunosti zavisi od poslovanja jedinog kupca – preduzeća Nova Željezara Zenica, te da se sve aktivnosti prilagođavaju dinamici proizvodnje u Željezari.

"Istovremeno, navodimo i činjenicu da „Željezara Zenica“ već duži vremenski period prolazi kroz poteškoće u funkcionisanju, te da je izostanak odluke o zaštiti domaće proizvodnje dodatno otežao postojeću situaciju, što se neminovno odražava i na poslovanje našeg Društva", kaže se u saopštenju.

Podsjećaju da je u toku sprovođenje prethodnog stečajnog postupka u Društvu Nova Ljubija d.o.o. Prijedor, zbog čega se sve aktivnosti realizuju uz saglasnost i nadzor privremenog stečajnog upravnika.

Radnici rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina, počeli su protest, odbijanjem obroka.