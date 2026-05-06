Kemal Ademović izabran za predsjednika "Crvenih linija"

Autor Haris Krhalić
Politička organizacija „Crvene linije“ održala je večeras u Tuzli veliki stranački skup na kojem je predstavljeno novo rukovodstvo i ambiciozan plan širenja u Tuzlanskom kantonu.

Skup je uslijedio nakon sjednica najviših organa stranke u Sarajevu, gdje je potvrđeno imenovanje Kemala Ademovića za predsjednika ove organizacije.

Nakon što je nedavno napustio Narod i pravdu (NiP) i podnio ostavku na sve funkcije u toj stranci, Kemal Ademović je jednoglasnom odlukom Skupštine izabran za predsjednika „Crvenih linija“. Za njegovog zamjenika izabran je Rusmir Pobrić, čime je kompletiran novi vrh stranke koja bilježi nagli porast članstva.

Na skupu u Tuzli za koordinatora kantonalne organizacije imenovan je Mujo Mujkić, privrednik i bivši kandidat za načelnika Kalesije. On je prisutnima predstavio timove iz Tuzle, Kalesije, Lukavca i Živinica, istakavši da su „Crvene linije“ postale nova politička snaga u ovom kantonu.

Predsjednik stranke Kemal Ademović naglasio je da su „Crvene linije“ nastale kao direktan odgovor na politički proces u kojem su se prečesto pravili ustupci na štetu države Bosne i Hercegovine.

„Crvene linije su jasno definisale svoje 'menjike' koji su oštar korektiv za rizične političke odluke. Mi smo tačka okupljanja patriotskih snaga koje ne pristaju na ustupke na štetu države i njenih građana“, poručio je Ademović, stavljajući u prvi plan zaštitu državne imovine i Ustavnog suda BiH.

Zamjenik predsjednika Rusmir Pobrić predstavio je „deset crvenih linija“ koje čine programski temelj stranke. Uz zaštitu državnosti, stranka je kao prioritete navela borbu protiv organizovanog kriminala i zloupotrebe droga, što su identifikovali kao prijetnje po nacionalnu bezbjednost i demografsku strukturu zemlje.

Skup je završen premijernim predstavljanjem pjesme „Menjik“, koja je zvanično proglašena himnom „Crvene linije“.

