"Ne zanima nas američki spisak želja": Stigao odgovor iz Irana Trampu na prijedlog o kraju rata

Iran odgovorio na američki prijedlog o kraju rata na Bliskom istoku. Osudili su "američki spisak želja" i zaprijetili novim vojnim udarima.

Sjedinjene Američke Države i Iran su navodno bili blizu formiranja i potpisivanja memoranduma o završetku rata na Bliskom istoku, saznaje "Aksios". Međutim, portparol iranskog parlamenta Ebrahim Razei je saopštio da Iran to doživljavao kao "američki spisak želja", prenosi britanski list "Gardijan".

On se tim povodom oglasio na svom "X" nalogu. Kritikovao je američki "spisak želja" kako Iran vidi ovaj prijedlog i zaprijetio je Amerikancima ukoliko pregovori propadnu.

"Amerikanci neće dobiti u izgubljenom ratu ono što nisu stekli u direktnim pregovorima. Iran ima prst na okidaču i spreman je. Ako se ne predaju i ne obezbijede neophodne koncesije, ili pokušaju neku prevaru, odgovorićemo adekvatno", naveo je on.