Iran uvodi "mejlove" za prolaz kroz Ormuz: Brodovi će čekati elektronsko odobrenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iran je uveo novi sistem za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz, koji zahtijeva posebne dozvole za tranzit brodova.

Iran je uveo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz. Prema novom sistemu, svi brodovi koji namjeravaju da prođu kroz strateški važan morski prolaz dobiće elektronsku poruku sa adrese povezane sa tijelom pod nazivom Uprava Persijskog zaliva (PGSA), u kojoj su navedena nova pravila i propisi za prolaz, javlja državna televizija Pres TV.

"Sistem suverene uprave"

Prema ovim pravilima, brodovi će morati da dobiju posebnu tranzitnu dozvolu prije ulaska u moreuz, koji se smatra jednim od najvažnijih svjetskih čvorišta za transport nafte, prenosi Index. Ova inicijativa je opisana kao "sistem suverenog upravljanja" koji je sada operativan u Ormuskom moreuzu, navodi se u izvještaju.

Podsjetimo se da su u Ormuzu na snazi dva sistema regulacije pomorskog saobraćaja, jednim kojim upravlja Iran, a drugim Sjedinjene Države, a koji imaju za cilj da obezbijede prolaz brodova kroz moreuz. Međutim, tranzit brodova kroz Ormuz ostaje minimalan, bez znakova povratka na stanje prije početka sukoba.

