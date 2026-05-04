Dramatično u Zalivu: Iran zaprijetio napadom na američku vojsku zbog Ormuskog moreuza

Iranska vojska upozorila SAD.

Iranske oružane snage uputile su danas oštro upozorenje američkoj vojsci da ne pokušava da uđe u Ormuski moreuz, nakon najave predsjednika SAD Donalda Trampa da će Amerika započeti operaciju izvlačenja trgovačkih brodova blokiranih u Zalivu.

Predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da će Sjedinjene Države pomoći posadama stotina brodova koji su duže od dva mjeseca zarobljeni u Ormuskom moreuzu usljed sukoba protiv Irana. Prema izvještajima, posadama ponestaje hrane i osnovnih potrepština.

„Obavijestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tih ograničenih voda kako bi mogli nesmetano da nastave sa poslovanjem“, poručio je Tramp, uz prijetnju da će se svaki pokušaj ometanja američke operacije morati „odlučno suzbiti silom“.

Odgovor Irana stigao je ekspresno. Združena komanda iranskih oružanih snaga upozorila je da će „oštro odgovoriti“ na svaku prijetnju i naredila svim komercijalnim plovilima da se ne kreću bez koordinacije sa Teheranom.

Ali Abdolahi, načelnik združene komande, izjavio je da je sigurnost moreuza isključivo u rukama Irana.

„Upozoravamo da će svaka strana vojna sila, naročito agresivna američka vojska, biti napadnuta ako pokuša da priđe i uđe u Ormuski moreuz“, naglasio je Abdolahi.