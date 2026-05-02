logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Preuzeli smo brod, mi smo kao pirati, ali se ne igramo": Šokantne izjave Trampa o pomorskoj blokadi luka (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da američka mornarica djeluje "kao pirati" pri zapleni iranskih brodova. U jeku rata SAD i Izraela protiv Irana, pomorske blokade dižu cijene nafte.

Tramp o američkoj mornarici Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da američka mornarica djeluje "poput pirata" sprovodeći pomorsku blokadu iranskih luka u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Tramp je to izjavio opisujući zapljenu broda od strane američkih snaga prije nekoliko dana.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao", rekao je Tramp u petak uveče. "Mi smo kao pirati. Pomalo smo kao pirati, ali se ne igramo."

Zapljene brodova i blokada moreuza

Neka od iranskih plovila zaplenile su SAD nakon što su napustila iranske luke, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

Iran je od početka rata blokirao gotovo sve brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, osim svojih. Tramp je uveo zasebnu blokadu iranskih luka.

SAD i Izrael napali su Iran 28. februara. Iran je odgovorio sopstvenim napadima na Izrael i zalivske države u kojima se nalaze američke baze. Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi u Libanu ubili su hiljade ljudi, a milioni su raseljeni.

Rat je podigao cijene nafte i doveo do blokade Ormuskog moreuza, uskog saobraćajnog puta za oko 20 odsto globalnih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa.

Osude i optužbe za ratne zločine

Tramp, koji je ponudio promene vremenskih rokova i ciljeva za rat koji je i dalje nepovoljan u SAD, suočio se sa osudom zbog svojih komentara o sukobu, uključujući i pretnju uništenjem cele iranske civilizacije koju je izneo prošlog mjeseca.

Mnogi američki stručnjaci izjavili su prošlog meseca da bi američki napadi na Iran mogli da predstavljaju ratne zločine, nakon što je Tramp zaprijetio da će gađati civilnu infrastrukturu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

