"Ne mogu da zamislim da će biti prihvatljiv": Tramp o iranskom prijedlogu sporazuma, prijeti novim napadima

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra iranski prijedlog sporazuma, ali preti novim napadima. Teheran nudi deblokadu Ormuskog moreuza, a da se nuklearni pregovori ostave za kasnije.

Američki predsjednikDonald Tramp rekao je da je upoznat s konceptom sporazuma s Iranom, ali da čeka njegov tačan sadržaj, upozoravajući da i dalje postoji mogućnost ponovnih napada na Iran ako se Teheran "bude loše ponašao". Viši iranski zvaničnik rekao je juče da bi se prema iranskom prijedlogu, koji je Tramp zasad odbio, ponovo otvorio Ormuski moreuz te okončala američka blokada Irana, a pregovori o iranskom nuklearnom programu ostavili za kasnije.

"Rekli su mi o konceptu sporazuma. Sad će mi dati tačan tekst", odgovorio je Tramp na pitanje novinara o iranskom prijedlogu. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social dodao je da ne može da zamisli da će predlozi biti prihvatljivi i da Iran nije platio dovoljno visoku cijenu za ono što je učinio.

"Uskoro ću pregledati plan koji nam je Iran poslao, ali ne mogu da zamislim da će biti prihvatljiv s obzirom na to da još nisu platili dovoljno visoku cijenu za ono što su učinili čovečanstvu i svijetu tokom proteklih 47 godina", napisao je na Truth Socialu.

"Ako se budu loše ponašali..."

"Ne želim to da kažem. Mislim, ne mogu to da kažem novinaru" odgovorio je Tramp na pitanje da li bi mogao ponovo da započne napade na Iran. "Ako se budu loše ponašali, ako učine nešto loše, tada ćemo videti. No, moguće je da će se to dogoditi", dodao je.

Tramp je u više navrata rekao da Iran nikada ne sme da ima nuklearno oružje, a prekjuče je kazao da nije zadovoljan najnovijim iranskim prijedlogom, dok je iranski šef diplomatije objavio da je Teheran spreman za diplomatiju ako Sjedinjene Američke Države promijene svoj pristup.

Rojters i druge medijske organizacije objavile su tokom protekle nedelje da Teheran predlaže ponovno otvaranje moreuza prije rešavanja nuklearnog pitanja. Zvaničnik je potvrdio da je taj plan predstavljen u zvaničnom predlogu koji je preko posrednika poslat SAD.

Tramp je pod pritiskom u sopstvenoj zemlji

Tramp je prekjuče takođe rekao da na "ljudskoj osnovi" ne preferira vojno djelovanje, a čelnicima Kongresa poručio je da mu ne treba njihovo odobrenje da produži rat mimo roka koji je po zakonu istekao tog dana jer je primirje "okončalo" sukob.

Prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, američki predsjednik može narediti vojsci da ide u rat na maksimalno 60 dana. Nakon tog perioda predsednik mora dobiti odobrenje Kongresa. Premda je više puta kazao da mu se ne žuri, Tramp je pod pritiskom u svojoj zemlji da otvori Ormuski moreuz kojim prolazi 20 odsto svetske nafte i gasa, a čije je zatvaranje povećalo cene goriva u SAD. Više cene goriva mogle bi naškoditi Trampovoj Republikanskoj stranci na međuizborima za Kongres u novembru. Iranski mediji objavili su da Teheranov mirovni predlog od 14 tačaka uključuje povlačenje američkih snaga s područja oko Irana, ukidanje blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine, plaćanje odštete, ukidanje sankcija i potpuni prestanak rata, uključujući i u Libanu, te novi mehanizam kontrole nad moreuzom.

SAD i Izrael suspendovali su svoju kampanju bombardovanja Irana pre četiri nedelje, no čini se da se nisu približili sporazumu o okončanju rata koji je prouzrokovao najveći poremećaj u svetskom snabdevanju energentima te doveo do zabrinutosti o širim ekonomskim posledicama u svetu.

Iran više od dva meseca blokira gotovo sve brodove u Persijskom zalivu osim sopstvenih. SAD su prošlog meseca uvele sopstvenu blokadu za brodove koji se zaustavljaju u iranskim lukama. Vašington je nekoliko puta kazao da neće zaustaviti rat, koji je doveo do smrti više hiljada ljudi, bez sporazuma koji bi sprečio Iran da se domogne nuklearnog oružja.

Iran želi da dogovor o nuklearnom programu ostavi za kasnije

To je prvobitni cilj koji je Tramp naveo kada je započeo napade u februaru usred nuklearnih pregovora. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubiv. Viši iranski zvaničnik, koji je pristao da razgovara pod uslovom da ostane anoniman, kazao je da Teheran veruje da najnoviji predlog predstavlja značajnu promenu s ciljem olakšavanja postizanja sporazuma.

Prema tom predlogu, rat bi se završio uz garanciju da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti. Iran bi otvorio moreuz, SAD bi ukinule sopstvenu blokadu, a nuklearni pregovori bi se ostavili za kasniju fazu. Budući pregovori potom bi se održali o ograničavanju iranskog nuklearnog programa u zamenu za ukidanje sankcija.

Iran traži da Vašington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma za miroljubive svrhe čak i ako pristane da suspenduje svoj nuklearni program. "Prema ovom okviru, pregovori o komplikovanijem nuklearnom pitanju pomereni su u konačnu fazu kako bi se stvorila povoljnija atmosfera", rekao je zvaničnik.