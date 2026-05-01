Tramp pred ključnom odlukom uoči puta u Kinu: Blokada Ormuskog moreuza već mijenja tok svjetske trgovine

Rat na Bliskom istoku ušao je u 63. dan, a posljedice sukoba sve su osjetnije u globalnoj trgovini -blokada Ormuskog moreuza već mijenja tok isporuke robe, koja se sada preusmjerava na kopnene rute.

Iran je preko Pakistana uputio novi diplomatski prijedlog u pokušaju da se ponovo pokrenu pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama, potvrđeno je iz iranskih diplomatskih izvora.

Pakistan i dalje ima ključnu ulogu posrednika između Teherana i Vašingtona, dok tenzije u regionu ne jenjavaju. Iran, SAD i Izrael nastavljaju razmjenu upozorenja, a mogućnost daljeg sukoba i dalje ostaje otvorena.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp razmatra svoje opcije u odnosu na Iran, a odluke bi mogle biti povezane sa njegovom predstojećom posjetom Kini.

Prema navodima američkih medija, put u Peking, zakazan za 14. i 15. maj, predstavlja jedan od ključnih faktora u procjeni daljih poteza američke administracije. Iz Bijele kuće poručuju da je riječ o prioritetu koji ne žele ponovo odlagati.

Situaciju dodatno komplikuje blokada Ormuskog moreuza i iranskih luka, što predstavlja izazov za međunarodnu trgovinu i energetsku sigurnost.

Kina je poručila da želi imati "konstruktivnu ulogu" u smirivanju sukoba, uprkos tome što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije kineskim rafinerijama i brodarskim kompanijama zbog trgovine iranskom naftom.

Zatvaranje Ormuskog moreuza već ima vidljive posljedice na globalne trgovinske tokove. Dio transporta robe preusmjeren je sa morskih na kopnene rute, pa se kontejnerski teret sada prevozi kamionima preko pustinjskih koridora.

Saudijska luka Džeda na Crvenom moru izdvaja se kao novo regionalno čvorište, ali logistički kapaciteti su pod velikim pritiskom.

Roba se iz Džede transportuje ka zemljama Persijskog zaliva poput Bahreina i Kuvajta, koje su već dva mjeseca odsječene od morskih ruta.

Logističke kompanije upozoravaju na zagušenja i dodatne troškove, dok brodari razmatraju alternativne luke van Ormuskog moreuza, uključujući Sohar u Omanu, kao i Kor Fakkan i Fudžairu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Istovremeno, luka Akaba u Jordanu postaje važna tačka za snabdijevanje Iraka, dok se preko Turske razvijaju dodatni kopneni koridori za transport robe ka sjeveru te zemlje.

Globalna trgovina tako ulazi u novu fazu prilagođavanja, dok politička neizvjesnost na Bliskom istoku i dalje diktira tempo promjena.