Amerikanci pozvali na direktne pregovore Izraela i Libana: "Ove zemlje nije trebalo da budu u ratu"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Američka ambasada u Bejrutu pozvala je Liban i Izrael na direktne pregovore. Uz poruku da dvije zemlje nije trebalo da ratuju, SAD su ponudile garancije za mir i obnovu.

Amerikanci pozvali na direktne pregovore Izraela i Libana Izvor: Shutterstock/Ali Chehade Farhat/New Africa/supparsorn/YouTube/ET Now

Američka ambasada u Bejrutu pozvala je na direktne pregovore između Libana i Izraela, opisavši ih kao "dvije susjedne zemlje koje nikada nisu ni trebale da budu u ratu".

Ambasada je poručila kako bi razgovori između libanskog predsjednika Džozefa Auna i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua "mogli da označe početak nacionalne obnove" za Liban. "Liban je na prekretnici", objavila je ambasada na društvenoj mreži Iks. "Njegov narod ima istorijsku priliku da vrati svoju zemlju i oblikuje budućnost kao zaista suverena i nezavisna nacija."

Američke garancije za Liban

U objavi se navodi da bi pregovori "pružili Libanu priliku da osigura konkretne garancije o punom suverenitetu, teritorijalnoj cjelovitosti, bezbjednim granicama, humanitarnoj pomoći i podršci za obnovu, kao i potpunom uspostavljanju vlasti libanske države nad svakim djelićem svoje teritorije - uz garanciju Sjedinjenih Država."

Ambasada je uz to dodala i sljedeće riječi "Ovo je trenutak da Liban odluči o sopstvenoj sudbini, onoj koja pripada cijelom njegovom narodu. Sjedinjene Države spremne su da stanu uz Liban dok sa povjerenjem i mudrošću koristi ovu priliku. Vrijeme za oklijevanje je prošlo."

Obnovljeni sukob na granici

Izrael i militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran, ponovo su u ratnom stanju od marta ove godine. Hezbolah je ispaljivao rakete na Izrael, koji je odgovorio vazdušnim napadima i kopnenom invazijom na jug Libana.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ