Dončić: Uklonjeni simboli NDH sa spomenika u Modranu kod Dervente

Dončić kaže da su sa spomenika u Modranu uklonjeni simboli NDH, uključujući slovo "U" i šahovnicu sa prvim bijelim poljem

Poslanik Narodnog fronta u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radislav Dončić saopštio je da su sa spomenika u Modranu uklonjeni simboli koje je ranije označio kao obilježja Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

"U Modranu više nema latiničnog slova 'U'. Prekriveno je pločama. Sklonjena je i ustaška šahovnica sa prvim bijelim poljem", naveo je Dončić.

Sporni spomenik se, kaže Dončić, nalazi nedaleko od mjesta gdje je tokom proteklog rata postojao logor za Srbe, te ističe da je mjesecima ukazivao na ovaj slučaj.

Dončić je rekao da je na groblju sreo Ivana Ćorluku, kojeg je predstavio kao ratnog pukovnika 103. brigade HVO-a, navodeći da njihov susret nije protekao mirno.

"Nekada smo se gledali preko nišana na Kostrešu, a danas sam ispred sebe vidio oronulog starca zadojenog mržnjom. Vrijeđao je, psovao, unosio mi se u lice. Nisam mu odgovorio. Došao sam sa svojim ratnim drugovima, uvjerio se da simbola zločinačke NDH više nema i otišao", izjavio je Dončić.

On je dodao da je Ćorluka ostao kod spomenika "poražen i u ratu i u miru", te poručio da ga ne mrzi, već žali.

Dončić je u izjavi pomenuo i gradonačelnika Dervente Igora Žunića, tvrdeći da mu je Ćorluka prijetio njegovim imenom.

"Ne plašim se ni Ćorluke, ni Žunića, koji je očigledno u prijateljskim odnosima s njim. Koalicija SNSD-a i HDZ-a u punom sjaju", rekao je Dončić.

Poslanik Narodnog fronta ocijenio je da uklanjanje spornih obilježja predstavlja "prvu pobjedu mira, razuma i suživota", ali je upozorio da, kako kaže, ne treba ignorisati pojave veličanja NDH i Ante Pavelića.