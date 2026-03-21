Policija propustila srpske borce ka Modranu kod Dervente (Video)

Autor Vesna Kerkez
Policija je propustila pripadnike BORS-a da prođu ka groblju u Modranu kraj Dervente, gdje se obilježava 34 godine od formiranja treće bojne 103. brigade HVO-a.

"Kolona sa srpskim borcima je prošla i krenula dalje ka tom groblju. Policija za sad sve prati i kontroliše, nema trenutno nikakvih problema. Vidjećemo kako će dalje”, kaže izvor Monda sa lica mjesta.

Kolona je prošla kraj groblja u Modranu i nastavila put dalje.

"Policija je zamolila da se ne zaustavljamo i ne stojimo da ne bi došlo do nekog incidenta i obećala da će iskontrolisati sve i da neće dozvoliti ništa na ustaškom spomeniku kao i nikakva ustaška obilježja", kaže naš izvor. 

Podsjećamo, Iz Boračke organizacije Republike Srpske poručili su da neće dozvoliti nikakvo zborovanje i tražili pokretanje istrage u vezi sa organizacijom skupa.

Čedo Vujičić, predsjednik Boračke organizacije Derventa, za RTRS je izjavio da je najavljeno postrojavanje izazvalo bijes i ljutnju, ne samo kod pripadnika boračke kategorije, nego i kod stanovnika Dervente.

“Јasno i glasno smo rekli da neće biti dozvoljeno nikavo postojavanje jer je to uznemirilo stanovništvo i probudilo duhove prošlosti, ne samo u Derventi već u cijeloj Srpskoj. Ljudi se boje onoga što su preživjeli. Zato je BORS saopštio da nikakvo zborovanje neće biti dozvoljeno i tražili smo od MUP da reaguje. Naravno, vjerski obredi, paljenje svijeća i odlazak na groblja niko ne brani”, rekao je Vujičić.

