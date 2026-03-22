Đurić: Vijenci ponovo položeni na ustaški spomenik u Modranu

Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Pero Đurić izjavio je da su u Modranu ponovo položeni vijenci na spomenik sa ustaškim obilježjima, iako je ministar unutrašnjih poslova ranije tvrdio da se to neće dogoditi.

"Još na sjednici Narodne skupštine upozorio sam ministra da bi moglo doći do ponovnog polaganja vijenaca, ali sam tada dobio uvjeravanja da će učesnici samo obići grobove i da neće biti aktivnosti kod spomenika. Međutim, danas su ponovo položeni vijenci na spomeniku u obliku slova 'U', sa prvim bijelim poljem na šahovnici, što smatram obilježjima NDH.

Takođe, policija je dugo zadržavala i mene i novinare, zbog čega medijima nije bio omogućen pravovremen pristup događaju. Novinari su na kraju uspjeli da snime završnicu, ali ostaje pitanje šta se sve dešavalo ranije na toj lokaciji, uključujući i moguće postrojavanje".

Đurić je rekao da ne krivi policijske službenike koji su bili na terenu, navodeći da su postupali po naređenjima pretpostavljenih i da se, prema njegovom utisku, i kod njih vidjela nelagoda zbog cijele situacije.

Odgovornost za višegodišnje ignorisanje ovog pitanja Đurić vidi i u lokalnom SNSD-u. Tvrdi da se o problemu ćutalo godinama, te da su i ranije postojale javno dostupne informacije o vremenu izgradnje spomenika. Posebno je kritikovao, kako navodi, neinformisanost pojedinih političkih predstavnika iz Dervente o samom nastanku spomenika i okolnostima u kojima je podignut.

Đurić je pozvao Vladu Republike Srpske da, u skladu sa zaključkom Narodne skupštine, što prije predloži zakon koji bi omogućio uklanjanje ustaških spomenika, ističući da bi među prvima trebalo da bude uklonjen upravo spomenik u Modranu.