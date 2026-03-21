PU Doboj: Kod Dervente nije bilo postrojavanja HVO-a, održan samo vjerski obred

Policijska uprava Doboj saopštila je da na lokalitetu novog katoličkog groblja u Modranu kod Dervente nije bilo incidenata, postrojavanja bivših pripadnika HVO-a niti isticanja spornih simbola.
Policijski službenici Policijske uprave Doboj danas su preduzeli sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti kako bi očuvali povoljno stanje bezbjednosti povodom događaja na lokalitetu novog katoličkog groblja u mjestu Modran, na području grada Dervente.
Kako je saopšteno iz PU Doboj, tom prilikom nije bilo incidenata niti narušavanja javnog reda i mira.
Iz policije su naveli da su građani na toj lokaciji palili svijeće i prisustvovali vjerskom obredu, ali da nije bilo postrojavanja bivših pripadnika takozvane "3. bojne brigade HVO-a", kao ni isticanja simbola koji bi mogli uznemiriti građane, poput ratnih zastava, majica sa uvredljivim obilježjima i sličnog.
Policijska uprava Doboj poručila je da će i u narednom periodu nastaviti da prati bezbjednosnu situaciju na terenu i preduzima mjere iz svoje nadležnosti s ciljem očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti.
Istovremeno, iz policije su apelovali na građane da se uzdrže od svakog ponašanja kojim bi mogao biti narušen javni red i mir.
Prije toga, u Derventi su se okupili članovi BORS-a, s namjerom da spriječe najavljeno postrojavanje HVO.