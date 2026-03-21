PU Doboj: Kod Dervente nije bilo postrojavanja HVO-a, održan samo vjerski obred

Policijska uprava Doboj saopštila je da na lokalitetu novog katoličkog groblja u Modranu kod Dervente nije bilo incidenata, postrojavanja bivših pripadnika HVO-a niti isticanja spornih simbola.

Izvor: mondo.ba

Policijski službenici Policijske uprave Doboj danas su preduzeli sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti kako bi očuvali povoljno stanje bezbjednosti povodom događaja na lokalitetu novog katoličkog groblja u mjestu Modran, na području grada Dervente.

Kako je saopšteno iz PU Doboj, tom prilikom nije bilo incidenata niti narušavanja javnog reda i mira.

Iz policije su naveli da su građani na toj lokaciji palili svijeće i prisustvovali vjerskom obredu, ali da nije bilo postrojavanja bivših pripadnika takozvane "3. bojne brigade HVO-a", kao ni isticanja simbola koji bi mogli uznemiriti građane, poput ratnih zastava, majica sa uvredljivim obilježjima i sličnog.

Policijska uprava Doboj poručila je da će i u narednom periodu nastaviti da prati bezbjednosnu situaciju na terenu i preduzima mjere iz svoje nadležnosti s ciljem očuvanja stabilnog stanja bezbjednosti.

Istovremeno, iz policije su apelovali na građane da se uzdrže od svakog ponašanja kojim bi mogao biti narušen javni red i mir.

Prije toga, u Derventi su se okupili članovi BORS-a, s namjerom da spriječe najavljeno postrojavanje HVO.