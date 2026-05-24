Skupština Ujedinjene Srpske u Banjaluci: Stevandić poručio da srpska sloga mora čuvati narod i institucije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je na Skupštini ove političke partije u Banjaluci da srpska sloga treba da čuva srpski narod i da je današnje okupljanje mali sabor predstavnika najjačih srpskih stranaka.

Stevandić je naglasio da je zajedništvo srpskog naroda nesalomljiva prepreka porazu, podsjećajući da je srpski narod svoju slobodu plaćao glavama.

"Za razliku od onih koji danas istoriju pišu blatom, mi smo svoju pisali suzama, a suze su uvijek nešto najčistije što čovjek ima", poručio je Stevandić tokom svog obraćanja.

On je naglasio da Republika Srpska nastavlja borbu za samostalno odlučivanje, za svoja ustavna prava i imovinu, svjesna da srpsko pitanje još nije završeno jer i dalje postoje pokušaji da se Srbi pojedinačno slome, prevare i posvađaju. Lider Ujedinjene Srpske je ukazao na to da je srpski narod jedan organizam, jedna vjera, pismo, duša i kultura. Istakao je da srpska sloga treba da čuva djecu, dok matica Srbija treba sve da drži na okupu, dodajući da će politička odgovornost izdići zvaničnike iznad sujeta, interesa, populizma i fanatizma, dok neprijatelji na srpskoj neslozi oštre noževe.

O saradnji sa Dodikom i stavu o samostalnosti Republike Srpske

Osvrćući se na političke pritiske, Stevandić je naveo da je zajedno sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom prošao svašta, pa i potjernicu, ali da ih neprijatelj nije uplašio niti paralisao, već ih je dodatno motivisao. On je poručio da ih nisu pokorili i da ih neće pobijediti, zahtijevajući da se drže ruke dalje od Republike Srpske, njene imovine i prava srpskog naroda.

Na kraju, Stevandić se direktno osvrnuo na tvrdnje o secesionizmu, naglasivši da Republika Srpska nema plan za otcjepljenje ili samostalnost. On je izjavio da je to laž koja je plasirana kako bi se Srpska izolovala, kako bi joj se nametnule sankcije i kako bi se uništila.

Ipak, uputio je jasnu političku poruku istakavši da, iako taj plan ne postoji, samostalnost može biti direktna posljedica torture koja se sprovodi nad institucijama Republike Srpske, njenim izabranim funkcionerima i stalnih pokušaja da se otmu imovina i ustavna prava.

