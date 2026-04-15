Rukovodstvo Srpske danas u Beogradu na sastanku s Vučićem

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske sastali su se danas u Beogradu sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Sastanku prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Prisutni su i ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, te načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.

Sastanak se održava u kasarni "Banjica dva" u Beogradu, a nakon toga su planirane izjave za medije.