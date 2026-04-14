Skupština grada Banjaluka: Među 50 tačaka 11 regulacionih planova i kreditna zaduženja

Pred odbornicima Skupštine grada Banjaluka na sjednici zakazanoj za 28. april naći će se čak 50 tačaka dnevnog reda, među kojima je 11 koje se tiču izmjene regulacionih planova, ali i tri prijedloga kreditnog zaduženja u ukupnom iznosu od 12,6 miliona KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U fokusu sjednice biće čak 11 regulacionih planova, što je znatno manje u odnosu na prethodnu sjednicu kada ih je bilo oko 20, ali se radi o gotovo istim dokumentima koji ranije nisu dobili podršku odbornika. Ponovo će se raspravljati o planovima „Centar – Jug“, „Lazarevo 3“ i „Park“, kao i o izmjenama za više gradskih zona, uključujući „Borik“, „Lazarevo“, „Paprikovac – Petrićevac“ i centralno područje grada.

Jedna od ključnih tačaka biće i tri kreditna zaduženja kroz program kapitalnih investicija. Planirano je zaduženje za izgradnju javnih garaža, rekonstrukciju Parka „Petar Kočić“ i izgradnju i obnovu dječijih igrališta. Ukoliko prijedlozi budu usvojeni, Grad bi se zadužio za ukupno 12,6 miliona KM.

Na dnevnom redu naći će se i prijedlog odluke o dodjeli parcela za besplatno pravo građenja porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima.

Odbornici će razmatrati i davanje saglasnosti za odluku Vlada Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju zemljišta radi izgradnje mosta u naselju Dolac, kao i preraspodjelu budžetskih sredstava, uključujući povećanje izdvajanja za turističke manifestacije.

Na sjednici će se naći i niz drugih tačaka – od izbora članova školskih odbora, izvještaja javnih ustanova i preduzeća, do odluka o raspolaganju gradskim zemljištem i poslovnim prostorima.