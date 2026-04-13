Počinje izgradnja sahat-kule u Banjaluci: Polaganje kamena temeljca krajem aprila

Autor Vesna Kerkez
Kamen temeljac za obnovu sahat-kule u Banjaluci biće položen u četvrtak, 30. aprila

Bajram u Ferhadiji Izvor: Grad Banjaluka

Polaganje kamena temeljca predviđeno je za 12 časova, javljaju Nezavisne.

Ovim činom ozvaničiće se početak obnove sahat-kule, a sam događaj biće upriličen u okviru manifestacije "Dani vakufa".

Kako su ranije naveli iz Vakufske direkcije, za obnovu sahat-kule potrebno je oko 1,5 miliona KM, a predviđeno trajanje radova je 24 mjeseca.

"Protokol o saradnji na izradi projekta i ponovnoj izgradnji sahat-kule potpisan je u novembru 2020. između Generalne direkcije vakufa Republike Turske, Vakufske direkcije, Grada Banjaluka i Muftijstva banjalučkog, nakon čega su ishodovane neophodne dozvole i osigurane administrativne i tehničke pretpostavke za njenu ponovnu izgradnju", istakli su oni.

