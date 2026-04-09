Proceduralni propust u Banjaluci: U dokumentaciju za rekonstrukciju parka zalutala "Evropska kuća"

Sporna stavka u javnoj nabavci

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Grad Banjaluka raspisao je juče milionski tender sa greškom koja se desila zbog toga što dokumentaciju očigledno nisu ni pročitali prije objave, objavio je Capital.

Naime, Grad Banjaluka je juče raspisao tender za rekonstrukciju i sanaciju parka "Petar Kočić" vrijedan 1,59 miliona KM sa PDV-om.

U okviru te dokumentacije nalazilo se i staro idejno rješenje za kancelariju EU, odnosno "Evropsku kuću" za koju je ranije bilo predviđeno da bude smještena u sklopu "Staklenca" koji se nalazi u pomenutom parku.

Kasnije se odustalo od ideje da Evropska kuća bude smještena u pomenutom prostoru, te je sada predviđeno da ona bude smještena u prostoru Doma omladine.

Delegacija je, idejno rješenje ustupila Gradu kako bi adaptirali pomenuti prostor, a kako u isto vrijeme ne bi trošili ni vrijeme ni novac na izradu novog rješenja.

Međutim, u Gradskoj upravi tendersku dokumentaciju očigledno nisu ni pregledali prije objave na Portalu javnih nabavki, niti su idejno rješenje prilagodili novonastaloj situaciji, nego su dokumentaciju koju su dobili od Delegacije jednostavno postavili na Portal javnih nabavki.

Kao rezultat došlo je do toga da u dokumentu "obrazac za cijenu ponude" ostane stavka da je potrebno renovirati prostore „gdje se nalaze čekaonica sa informacionim pultom Grada Banjaluka i kancelarija EU na spratu“.

Kako saznaje Capital, upravo zbog te greške Gradska uprava će ovaj tender povući sa Portala javnih nabavki.