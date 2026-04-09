Otvoren most u Česmi (FOTO)

U banjalučkom naselju Česma danas je otvoren novi most za saobraćaj, čija je izgradnja sa pristupnim putevima koštala oko 8,5 miliona KM, a finansirali su ga „Putevi Republike Srpske“ i Vlada RS.

Izvor: Borislav Zdrinja

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je izgradnja mosta bila neophodna nakon što je prethodni, manji most na tom mjestu srušen, te naglasio da je riječ o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u gradu.

Istakao je da je projekat realizovan zajedničkim radom više institucija, zahvalivši građanima Česme koji su na njegovu izgradnju čekali godinama.

„Mostovi ne spajaju samo obale, već i ljude“, poručio je Stanivuković.



Nakon govora zvaničnika, most je pušten u saobraćaj simboličnim presijecanjem vrpce.

Vrpcu su zajednički presjekli premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković, koji su potom prošetali mostom.

Vrijednost radova na mostu iznosi nešto manje od sedam miliona KM, dok je za pristupne saobraćajnice izdvojeno oko milion i po KM. Izgradnju je preuzelo preduzeće „Putevi Republike Srpske“, iako je prvobitno bilo planirano da dio radova realizuje Grad Banjaluka.

Most u banjalučkom naselju Česma počeo je da se gradi krajem 2022. godine, sa jasno definisanim rokom – 36 mjeseci. Završetak je bio planiran za kraj 2025. godine.

Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima predsjednik Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine, član Predsjedništva BiH, kao i brojni građani.