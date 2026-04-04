logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi termin! Otvaranje mosta u Česmi do Vaskrsa

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Most u banjalučkom naselju Česma počeo je da se gradi krajem 2022. godine, sa jasno definisanim rokom – 36 mjeseci.

Srn2026-3-10_92814_4.jpg Izvor: Bojan Rečević, Srna

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je Srni da bi most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma trebalo da bude otvoren u narednoj sedmici, do pravoslavnog Vaskrsa.

Prema ranijim odlukama Vlade Srpske, preduzeće "Putevi" je preuzelo obavezu završetka mosta u Česmi, kao i izgradnju pristupnih puteva, iako je prvobitno bilo planirano da taj dio realizuje grad Banjaluka.

Janković je ranije rekao da će otvaranje ovog mosta i pristupnih saobraćajnica donijeti znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu su nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

most u Česmi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ