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Krišto i Plenković potpisali sporazum o graničnim prelazima, UIO upozorava na problem u Gradišci

Krišto i Plenković potpisali sporazum o graničnim prelazima, UIO upozorava na problem u Gradišci

Autor Nikolina Damjanić
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Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su novi sporazum o graničnim prelazima između dvije zemlje, koji bi trebalo da olakša promet ljudi i robe, unaprijedi kontrolne procedure i ojača privrednu saradnju.

Srn2026-6-8_1343925_0.jpg Izvor: Goran Janjić/Srna

Ipak, neposredno prije potpisivanja sporazuma, Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH upozorila je da bi njegovom primjenom mogao biti doveden u pitanje rad graničnih prelaza na području Gradiške.

Iz UIO su naveli da nisu stvoreni svi organizacioni i administrativni uslovi za nesmetanu primjenu novog režima, te da postoji mogućnost da na području Gradiške privremeno ne bude nijednog prelaza za međunarodni promet robe i putnika.

Krištova je odbacila takve tvrdnje, ističući da će novi granični prelaz u Gradišci nastaviti da funkcioniše u privremenom režimu na osnovu rješenja Ministarstva bezbjednosti BiH, dok ne budu ispunjeni uslovi za njegov trajni status. Dodala je da će to biti dodatno potvrđeno diplomatskom notom između BiH i Hrvatske.

Prema njenim riječima, novi sporazum donosi značajna poboljšanja, jer se broj graničnih prelaza na kojima će biti moguć kompletan inspekcijski nadzor robe povećava sa dosadašnja dva na pet. Pored Bijače i Gradiške, taj status dobijaju i Svilaj, Izačić i Kamensko.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da će sporazum dodatno olakšati kretanje ljudi i robe između dvije države. On je podsjetio da se broj prelaza za međunarodni promet povećava sa 14 na 17, dok će čak 20 prelaza imati status za međunarodni prevoz putnika.

Plenković je naglasio i da će Hrvatska diplomatskom notom potvrditi saglasnost da prelaz Gornji Varoš–Gradiška nastavi da radi u privremenom režimu.

O cijeloj situaciji oglasio se predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je rekao da prema nezvaničnim informacijama granični prelaz u Gradišci neće biti zatvoren.

"Reagovali smo prethodna dva dana i poslali institucionalni, ali i ljudski apel. Zatvaranje bi predstavljalo neprocjenjivu štetu", rekao je Minić, dodajući da očekuje i zvaničnu potvrdu nakon razgovora koji su vođeni prethodnih dana.

Novi sporazum, na kojem su timovi BiH i Hrvatske radili gotovo dvije godine, prema ocjeni potpisnika, trebalo bi da unaprijedi ukupne ekonomske odnose dvije zemlje, čija je robna razmjena prošle godine dostigla oko četiri milijarde evra.

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Tagovi

andrej plenković Borjana Krišto Gradiška

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