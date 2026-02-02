Tenzije u Zagrebu zbog dočeka rukometaša i Tompsona: "Ovo je rat, bez presedana"

U Hrvatskoj raste tenzija oko dočeka rukometne reprezentacije koja je osvojila bronzu, jer gradonačelnik Zagreba zabranio Tompsonov nastup, dok Vlada odlučuje da sama organizuje doček.

U Hrvatskoj rastu tenzije zbog dočeka rukometne reprezentacije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Rukometaši su insistirali da im pjeva Tompson ili da dočeka ni ne bude, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević saopštio je da nije mogao to da dozvoli zbog pozdrava "za dom spremni" koji on koristi u svojim pjesmama, a koji je ustavom zabranjen. Vlada Hrvatske se o ovo oglušila i odlučila da sama organizuje doček rukometašima.

Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oglasila se usred haosa koji su izazvali rukometaši danas na svom nalogu na društvenoj mreži X i poslala zabrinjavajuću poruku.

"Ovo je sada rat. Bez presedana u političkoj istoriji Republike Hrvatske", napisala je Kosor.

Jadranka Kosor je nešto ranije, vjerovatno misleći na premijera Andreja Plenkovića, napisala:

"Eto dokle nas je doveo sa svojim izmišljenim, protivustavnim dvostrukim konotacijama"; dodala je.

Andrej Plenković je ranije izjavljivao da pozdrav "za dom spremni" ima "dvostruku konotaciju".

Rukometaši ucijenili gradonačelnika Zagreba

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević objavio je noćas da su ga reprezentativci Hrvatske ucijenili da ne žele doček povodom bronzane medalje ako im ne pjeva Tompson. Vodeći se zakonom, Tomašević nije želio da popusti. Sinoć je objavio da dočeka neće biti.

Danas je ipak objavljeno da će Vlada Hrvatske sama organizovati doček rukometašima na trgu u Zagrebu i da će ipak pjevati proustaški pjevač Tompson.

Nekolicina navijača je noćas na aerodromu dočekala rukometaše. Pjevale su se "Čavoglave" i uzvikivalo se "za dom spremni".

Tompson ranije pretio gradonačelniku Zagreba

Proustaški pjevač Marko Perković Tompson je na svom koncertu u Zagrebu prijetio Tomislavu Tomaševiću nakon što mu je zabranjeno da uzvikuje "za dom spremni". Pored toga što je prekršio zabranu, okupljenim desničarima u zagrebačkoj Areni rekao je da "Zagrebom vlada ljevičarska sekta" obećavši im "megdan".

Rukometaši stigli u Banske dvore

Premijer Andrej Plenković sa ministrima primio je rukometaše u Banskim dvorima.

"Dragi rukometaši, poštovani selektore i čelnici Saveza, imao sam čast da vas dočekam na Aerodromu. Koliko ste puta već obradovali našu naciju, koliko ste sreće, ljubavi, zajedništva i prkosa do sada pokazali, to se prenijelo na cijelu državu i narod. Zahvaljujemo vam na svim uspjesima koje stalno postižete", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Imao sam zadovoljstvo da doputujem sa momcima iz Danske. Dodali smo malo drame na kraju, da ne izgleda previše lako. Vidjeli ste šta značite Hrvatima i hrvatskom sportu. Gdje god ste igrali… To je snaga koja prevazilazi rukomet, koja prevazilazi sport, koja predstavlja ono što hrvatski ljudi vole i cijene. Pripremamo se za Los Anđeles", poručio je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša.

Obratio se i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac.

"Momci su dali posljednji atom snage, borili su se do kraja, s ponosom nose hrvatski dres. Hvala vama i Vladi što prepoznajete vrijednost sporta i što ste prepoznali da bez vaše podrške sport ne bi mogao da uspije", rekao je Grahovac.

Riječ je uzeo i selektor Dagur Sigurdson.

"Velika je čast biti ovde, nisam navikao da govorim u ovakvim prilikama, obično sam sa ovim nasmejanim licima u svlačionici. Zahvaljujem u ime ekipe, mislim da možemo biti veoma ponosni na ovu reprezentaciju, ali i na Svetsko prvenstvo prošle godine u Hrvatskoj. Hvala vam na podršci, neka se sve zajedno nastavi", istakao je.

Rukometašima se potom obratio i premijer Plenković.

"Iskrene čestitke u ime cijele Vlade, još jednom ste oduševili cijeli narod. Šteta što nije bilo finala, bronza je zlatnog sjaja. Živite u vremenu danske generacije koja dominira. Učinili ste mnogo za promociju cijele zemlje. Uvijek razveselite cijeli narod, zato je red da vam se odužimo. Radujem se organizaciji dočeka, to je ono što zaslužujete.

Grahovac je Plenkoviću "u znak zahvalnosti i pažnje" predao Šoštarićev dres.

