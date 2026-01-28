Plenković: Stav je vlade da Hrvatska ne treba da uđe u Trampov Odbor za mir

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je stav Vlade da Hrvatska u ovom trenutku ne pristupi Odboru za mir, koji je formiran na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Plenković je rekao da se sa tim u vezi danas kratko čuo sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

"Stav Vlade je da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Saopštili smo to /predsjedniku Hrvatske Zoranu/ Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", istakao je Plenković.

Plenković je naveo da je razgovor sa Milanovićem bio kratak i da je protekao u sjajnoj atmosferi, prenose hrvatski mediji.

Milanović je ranije danas rekao novinarima da ga je Plenković pokušao dobiti na telefon nakon godinu dana i da sumnja da želi da kaže "ne" Odboru za mir.

Za to mu je, kaže Milanović, sada potrebna njegova podrška jer ne zna šta da radi sa tim "vrućim, gnjecavim krompirom".