Plenković: Stav je vlade da Hrvatska ne treba da uđe u Trampov Odbor za mir

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je stav Vlade da Hrvatska u ovom trenutku ne pristupi Odboru za mir, koji je formiran na inicijativu američkog predsjednika Donalda Trampa.

hrvatska neće u odbor za mir donalda trampa Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Plenković je rekao da se sa tim u vezi danas kratko čuo sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

"Stav Vlade je da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Saopštili smo to /predsjedniku Hrvatske Zoranu/ Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", istakao je Plenković.

Plenković je naveo da je razgovor sa Milanovićem bio kratak i da je protekao u sjajnoj atmosferi, prenose hrvatski mediji.

Milanović je ranije danas rekao novinarima da ga je Plenković pokušao dobiti na telefon nakon godinu dana i da sumnja da želi da kaže "ne" Odboru za mir.

Za to mu je, kaže Milanović, sada potrebna njegova podrška jer ne zna šta da radi sa tim "vrućim, gnjecavim krompirom".

Tagovi

andrej plenković Zoran Milanović Hrvatska odbor za mir

