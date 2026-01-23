logo
Njemačka neće u Trampov Odbor za mir: Merc odbio poziv

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da ne može da se pridruži inicijativi Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trampa u njenom sadašnjem obliku.

shutterstock_2601766193.jpg Izvor: Shutterstock

"Iz ustavnih razloga, u Njemačkoj ne možemo da prihvatimo strukure upravljanja u obliku u kojem je trenutno uspostavljen Odbor za mir", rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

On je dodao da je Berlin spreman da istraži druge oblike saradnje sa SAD "ako je cilj pronalaženje novih formata koji nas približavaju miru u različitim regijama svijeta".

Merc je rekao da ovi formati ne bi morali da budu ograničeni samo na Gazu i Bliski istok, već bi mogli da se primijene, na primjer, i na Ukrajinu.

