Konačno sastanak oči u oči?! Zelenski je spreman da direktno pregovara sa Putinom 2

Konačno sastanak oči u oči?! Zelenski je spreman da direktno pregovara sa Putinom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
2

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je da direktno pregovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

Sastanak putina i zelenskog Izvor: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/EPA/HOLLIE ADAMS / POOL

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je da direktno pregovara o osetljivim pitanjima sa liderom Kremlja Vladimirom Putinom u okviru napora za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Najosetljivija pitanja u potrazi za mirnim rješenjem tek treba da budu rješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Evropska pravda.

To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporožje koju je okupirala Rusija. Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom kako bi rješio ova pitanja, rekao je Sibiha.

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uslov za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske oblasti. Elektranu Zaporožje, najveću nuklearnu elektranu u Evropi, okupirale su ruske trupe od marta 2022. godine, ubrzo nakon početka rata.

Moskva do sada nije reagovala

Zelenski je više puta u prošlosti pozivao na sastanak sa ruskim predsjednikom, ali Moskva nije izrazila spremnost za sastanak dvojice lidera. 

Tokom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije održali su direktne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prvi put nakon nekoliko mjeseci, uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi trebalo da se nastave u nedjelju u Abu Dabiju.

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Spreman za pregovore, samo glumac je van forme, nikako da nauči evrotekst

Darko

HAHAHAHAHAHA … pa ovo je vic :)))) Covjek skontao da gubi rat , obezbjedio sebi egzil u nekoj finoj zemlji gdje ima vilu sa bazenom i sada bi da završi rat&#128514;&#128514;&#128514;&#128514;

