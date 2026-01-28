logo
Ni Slovačka neće u Trampov Odbor za mir: "Odakle nam milijarda dolara za članstvo?"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Vlada Slovačke saopštila je da odbija poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir, ali da će podržati sve inicijative koje doprinose stabilnosti.

slovačka neće u odbor za mir Izvor: Martin Baumann / TASR / Profimedia

"Slovačka Republika će podržati sve mirovne inicijative koje mogu da doprinesu stabilnosti, a istovremeno nisu u suprotnosti sa pravilima koja su nam, u duhu Povelje UN iz 1945. godine, pomogla da spriječimo treći svjetski rat nakon užasa prva dva", navodi se u saopštenju.

Vlada je dodala da vjeruje da sve nove inicijative iz oblasti međunarodnog prava treba "pažljivo procijeniti" i da za Bratislavu Povelja UN ima primat.

U saopštenju se precizira da je jedan od razloga za odbijanje ulaznica od milijardu dolara, koju, kako se navodi, Vlada Slovačke ne može da priušti, prenio je TASS.

Slovački premijer Robert Fico izjasnio se 27. januara protiv pristupanja zemlje Odboru za mir.

Povelju Odbora za mir, koji je osnovan radi mirnog rješavanja sukoba u Pojasu Gaze, 22. januara je potpisalo 19 zemalja.

Tramp je rekao da će se Odbor baviti sprečavanjem i rješavanjem sukoba i u drugim regijama.

Tagovi

odbor za mir Slovačka Donald Tramp Robert Fico

