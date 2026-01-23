Mask pred cijelim svijetom ismijavao Trampa: Zbijao šale na račun američkog predsjednika u Davosu (Video)

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Ilon Mask je ismijavao novi Trampov Odbor za mir, uz duhovitu igru riječi između "peace" (mir) i "piece" (komad), izazvavši smijeh među učesnicima.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu Ilon Mask narugao se novom projektu predsednika SAD Donalda Trampa, Odboru za mir, koristeći igru riječi kojom je doveo u pitanje stvarne namjere te inicijative.

"Zapitao sam se da li je to peace (mir) ili piece (komad). Znate, mali komad Grenlanda, mali komad Venecuele", rekao je Mask uz smijeh tokom svog obraćanja učesnicima foruma.

Tramp je upravo u Davosu osnovao Odbor za mir, tijelo koje bi trebalo da se bavi rješavanjem međunarodnih sukoba i koje se već opisuje kao moguća alternativa ili paralelni format Ujedinjenim nacijama. Kritike su se odmah usmjerile na činjenicu da je Tramp lično na čelu tog tijela i da je cijeli projekat snažno centralizovan oko njega.

Sporna je i planirana finansijska struktura. Države bi imale vremenski ograničeno članstvo, dok bi uplata od milijardu dolara omogućila trajni status. To je dodatno pojačalo optužbe da se ne radi o klasičnoj diplomatiji, već o ekskluzivnom klubu u kojem se pristup i uticaj djelimično kupuju. Uz to, među državama potpisnicama nalaze se i one kojima upravljaju autoritarni režimi.

Turbulentan odnos između Maska i Trampa

Podsjetimo, Mask je tokom Trampovog drugog mandata bio dio strukture vlasti, vodeći Odjeljenje za efikasnost vlade. U predsjedničkoj kampanji Mask je Trampa podržao sa više od 230 miliona dolara (196 miliona evra), postavši njegov najveći pojedinačni donator, dok je istovremeno svoju društvenu mrežu X koristio kao snažan megafon za širenje Trampovih poruka.

Na početku Trampove administracije Mask je preuzeo vođstvo DOGE-a, a sa tog mjesta otišao je krajem maja prošle godine, prenosi Index. Napetosti su postojale i ranije, na primjer kada je Mask u proljeće prošle godine javno vrijeđao Trampovog savjetnika za trgovinu Petera Navara.

Pravi raskol uslijedio je kada je Mask otvoreno napao Trampov zakon o porezima i potrošnji. Tokom prošlog ljeta sukob je eskalirao u javni obračun, u kojem je Tramp čak dao naslutiti da bi mogao da preispita Maskov imigracioni status, ali i dovede u pitanje subvencije i državne ugovore za njegove firme.

U jesen iste godine dvojica su signalizirala smirivanje napetosti. Mask se pojavio na večeri za saudijskog prestolonasljednika u Bijeloj kući, gdje mu je Tramp prijateljski potapšao rame.

