Ilon Mask u Davos: Govorio da je dosadno, a danas na rasporedu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ilon Mask je 2022. godine izjavio da je odbio poziv za Davos, napisavši na društvenim mrežama da je to "dosadno, dođavola".

Ilon mask dolazi u davos Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Niko nije očekivao da Ilon Mask prisustvuje Svjetskom ekonomskom forumu, ali dan nakon govora predsjednika Donalda Trampa, šef Tesle i SpejsIksa je dodat na raspored.

Najbogatiji čovjek na svijetu zakazan je danas u 16.30 časova sa izvršnim direktorom kompanije BlekRok, Larijem Finkom.

Podaci o letu pokazali su da je Maskov privatni avion, Gulfstrim G650, poletio sa međunarodnog aerodroma San Hoze u srijedu uveče po lokalnom vremenu i da putuje ka istoku. Još nije jasno da li je Mask, koji je posljednjih nekoliko sati objavljivao na X, u avionu.

Mask je 2022. godine rekao da je odbio poziv za Davos, napisavši na društvenim mrežama da je to "dosadno, dođavola". Svjetski ekonomski forum je tada rekao da nije bio pozivan od 2015. godine.

Svetski ekonomski forum (WEF) nije saopštio šta je na dnevnom redu Maskovog govora za četvrtak. Portparol WEF-a je potvrdio da Mask prisustvuje događaju, dodajući da forum ima "izvanrednu tehnološku delegaciju koja prisustvuje ovogodišnjem sastanku  kompanije i pojedince koji oblikuju budućnost svojih industrija".

Ilon Mask vaznemaljci
Izvor: kurir televizija
Izvor: kurir televizija

 (Bizportal/MONDO)

