logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SAD se povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma

SAD se povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

SAD su se, u skladu sa ranijom najavom predsjednika Donalda Trampa, danas zvanično povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma, ključnog međunarodnog dogovora u borbi protiv globalnog zagrijavanja.

SAD se povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

U skladu sa prošlogodišnjom izjavom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa SAD su se danas formalno povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma, ključnog međunarodnog okvira za borbu protiv globalnog zagrijavanja.

Povlačenje SAD, drugog najvećeg emitera gasova staklene bašte na svijetu posle Kine, vjerovatno će zadati dodatni udarac naporima u borbi protiv klimatskih promjena, prenosi portal Bloomberg.

SAD su se ponovo pridružile Pariskom klimatskom sporazumu nakon što je Džozef Bajden stupio na predsedničku dužnost 2021. godine, ali njihovo drugo povlačenje, koje će, kako se očekuje, ostati na snazi najmanje tri preostale godine Trampovog mandata, dodatno će otežati međunarodnoj zajednici da postigne cilj ograničavanja rasta prosječne globalne temperature na 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa.

U svom skoro sat vremena dugom govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) u septembru prošle godine, Tramp je odbacio opasnosti od klimatskih promjena, nazivajući ih "najvećom svjetskom prevarom ikada".

Sporazum, usvojen 2015. godine koji je stupio na snagu sljedeće godine, ratifikovalo je skoro 200 zemalja i regiona. To je prvi globalni sporazum koji zahtjeva od svih zemalja, bez obzira na njihov nivo razvijenosti, da postave ciljeve smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp SAD Pariz klima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ