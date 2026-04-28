Pao potpis u Dubrovniku: Krišto i Plenković ozvaničili sporazum o izgradnji Južne interkonekcije (FOTO)

Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković danas su u Dubrovniku zvanično potpisali sporazum o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija između dvije države.

Potpisivanje je upriličeno oko 1 sat na marginama Samita Inicijative tri mora, a nakon što su u Bosni i Hercegovini u rekordnom roku završene sve potrebne procedure, objavio je Klix.ba.

Izvor: Savjet ministara BiH

Naime, jutros su članovi Predsjedništva BiH, neposredno nakon sjednice Savjeta ministara, usvojili prijedlog ovog strateški važnog sporazuma, čime su data sva neophodna odobrenja da se on i formalno potpiše.

Nakon što su Krišto i Plenković danas stavili svoje potpise, proces se vraća u zakonodavne okvire.

Izvor: Savjet ministara BiH

Da bi sporazum postao u potpunosti operativan, moraju ga odobriti i ratificirati oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Vlada Republike Hrvatske.

