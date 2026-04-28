Pao potpis u Dubrovniku: Krišto i Plenković ozvaničili sporazum o izgradnji Južne interkonekcije (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković danas su u Dubrovniku zvanično potpisali sporazum o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija između dvije države.

Potpisivanje je upriličeno oko 1 sat na marginama Samita Inicijative tri mora, a nakon što su u Bosni i Hercegovini u rekordnom roku završene sve potrebne procedure, objavio je Klix.ba.

Naime, jutros su članovi Predsjedništva BiH, neposredno nakon sjednice Savjeta ministara, usvojili prijedlog ovog strateški važnog sporazuma, čime su data sva neophodna odobrenja da se on i formalno potpiše.

Nakon što su Krišto i Plenković danas stavili svoje potpise, proces se vraća u zakonodavne okvire.

Da bi sporazum postao u potpunosti operativan, moraju ga odobriti i ratificirati oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Vlada Republike Hrvatske.

(Mondo)

