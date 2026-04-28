Najavljeno potpisivanje u Dubrovniku: Utvrđen prijedlog sporazuma o Južnoj interkonekciji

Savjet ministara utvrdio je danas na telefonskoj sjednici Prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija BiH i Hrvatske" na pravcu Zagvozd - Posušje - Novi Travnik/Travnik sa odvajanjem za Mostar.

Nakon ove saglasnosti, čeka se na vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH u 11 sati gdje bi članovi trebali dati i svoju.

Time je sve spremno za potpisivanje sporazuma o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija (JIK), a to bi se trebalo dogoditi već danas u Dubrovniku u okviru samita Inicijative tri mora, piše Avaz.ba.

U sklopu samita bit će potpisano i 10 važnih sporazuma iza kojih stoji SAD. Odnose se, među ostalim, na suradnju vezanu uz korištenje nuklearne energije u civilne svrhe te južnu plinsku interkonekciju - spajanjem Bosne i Hercegovine na hrvatski plinovod i dobavu plina putem LNG terminala na Krku umjesto ovisnosti o dobavnim pravcima iz Rusije.

Veliku američku delgaciju predvodi ministar energetike SAD Kris Rajt (Chris Wright).

Sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije (svako sa svoje strane) na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojkom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj – Tuzla u Bosni i Hercegovini i plinovoda Split – Zagvozd u Republici Hrvatskoj.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković. Potpisivanje sporazuma previđeno je u 12 sati.

Radi se o jednom od najvećih instrastrukturalnih projekata u BiH koji se procijenjuje na nekoliko milijardi maraka.

Projekt Južne plinske interkonekcije predstavlja ključni strateški iskorak koji Bosni i Hercegovini donosi energetsku suverenost, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i direktno povezivanje s globalnim energetskim tržištem putem LNG terminala na Krku.

