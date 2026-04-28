logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najavljeno potpisivanje u Dubrovniku: Utvrđen prijedlog sporazuma o Južnoj interkonekciji

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Savjet ministara utvrdio je danas na telefonskoj sjednici Prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji gasovoda "Južna interkonekcija BiH i Hrvatske" na pravcu Zagvozd - Posušje - Novi Travnik/Travnik sa odvajanjem za Mostar.

Nakon ove saglasnosti, čeka se na vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH u 11 sati gdje bi članovi trebali dati i svoju.

Time je sve spremno za potpisivanje sporazuma o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija (JIK), a to bi se trebalo dogoditi već danas u Dubrovniku u okviru samita Inicijative tri mora, piše Avaz.ba.

U sklopu samita bit će potpisano i 10 važnih sporazuma iza kojih stoji SAD. Odnose se, među ostalim, na suradnju vezanu uz korištenje nuklearne energije u civilne svrhe te južnu plinsku interkonekciju - spajanjem Bosne i Hercegovine na hrvatski plinovod i dobavu plina putem LNG terminala na Krku umjesto ovisnosti o dobavnim pravcima iz Rusije.

Veliku američku delgaciju predvodi ministar energetike SAD Kris Rajt (Chris Wright).

Sporazumom se uređuju osnove saradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije (svako sa svoje strane) na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojkom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj – Tuzla u Bosni i Hercegovini i plinovoda Split – Zagvozd u Republici Hrvatskoj.

Sporazum će potpisati predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković. Potpisivanje sporazuma previđeno je u 12 sati.

Radi se o jednom od najvećih instrastrukturalnih projekata u BiH koji se procijenjuje na nekoliko milijardi maraka.

Projekt Južne plinske interkonekcije predstavlja ključni strateški iskorak koji Bosni i Hercegovini donosi energetsku suverenost, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i direktno povezivanje s globalnim energetskim tržištem putem LNG terminala na Krku.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savjet ministara Južna interkonekcija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ