logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji, slijedi potpis u Dubrovniku

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

Članovi Predsjedništva BiH jutros su, nakon Savjeta ministara, usvojili prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Potpis sporazuma, sada kada su sva odobrenja stigla, očekuje se oko 12:30 u Dubrovniku u okviru Samita Inicijative tri mora, objavioej Klix.ba.

Potpis na sporazum stavit će predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Nakon što sporazum o Južnoj interkonekciji danas bude potpisan, moraju ga odobriti oba doma doma Parlamentarne skupštine BiH i Vlada Hrvatske.

Iako su političke procedure i usvajanje potrebnih mjera za izgradnju plinovoda ubrzane do maksimuma, još uvijek ostaje pitanje državne imovine kroz koju će plinovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom do konačnog dogovora.

Domaćim političarima je ovo pitanje nerješivo, a konačno rješenje je jedno od ključnih pitanja za budućnost države.

Izgradnja plinovoda bi trebala biti završena do 2028. godine, a nakon toga u roku od sedam godina bi trebale biti izgrađene tri plinske elektrane i to u Kaknju, Mostaru i Tuzli.

(Mondo)

Tagovi

Južna interkonekcija Predsjedništvo BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ