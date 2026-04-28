I Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji, slijedi potpis u Dubrovniku

Članovi Predsjedništva BiH jutros su, nakon Savjeta ministara, usvojili prijedlog sporazuma između BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

Potpis sporazuma, sada kada su sva odobrenja stigla, očekuje se oko 12:30 u Dubrovniku u okviru Samita Inicijative tri mora, objavioej Klix.ba.

Potpis na sporazum stavit će predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Nakon što sporazum o Južnoj interkonekciji danas bude potpisan, moraju ga odobriti oba doma doma Parlamentarne skupštine BiH i Vlada Hrvatske.

Iako su političke procedure i usvajanje potrebnih mjera za izgradnju plinovoda ubrzane do maksimuma, još uvijek ostaje pitanje državne imovine kroz koju će plinovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom do konačnog dogovora.

Domaćim političarima je ovo pitanje nerješivo, a konačno rješenje je jedno od ključnih pitanja za budućnost države.

Izgradnja plinovoda bi trebala biti završena do 2028. godine, a nakon toga u roku od sedam godina bi trebale biti izgrađene tri plinske elektrane i to u Kaknju, Mostaru i Tuzli.

