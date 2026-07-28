Broje se mrtvi nakon razornog zemljotresa u Japanu: Ulice u ruševinama, hiljade ljudi bez struje (Video)

Razoran zemljotres pogodio je danas Japan, ostavivši iza sebe više poginulih i stotine povređenih. Objekti i putevi su uništeni, dok je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez struje i vode.

Izvor: X/@NHKWORLD_News

Jugozapadni dio Japana pogodio je danas razoran zemljotres koji je izazvao veliku materijalnu štetu, urušavanje objekata, požare i prekid u snabdjevanju strujom i vodom.

Prema najnovijim informacijama, potvrđeno je više poginulih, dok je stotine ljudi povređeno. Premijerka Sanae Takaiči potvrdila je da je reč o katastrofi velikih razmjera i da nadležne službe procjenjuju štetu i spasavaju preživele.

Potres je registrovan u 16:27 časova po lokalnom vremenu. Japanska meteorološka agencija (JMA) objavila je da je potres bio preliminarne jačine 7.1 stepen po Rihteru, dok je Američki geološki zavod (USGS) izmerio jačinu od 6.8 stepeni.

Prizori strave na ostrvu Kjušu

Snimci koje su objavili lokalni mediji prikazuju jezive prizore sa ostrva Kjušu: oštećene mostove, ispucale puteve i teretni voz koji je iskočio iz šina. Najmanje 12 kuća je potpuno srušeno, a izbilo je i više lokalnih požara.

Posebno dramatična situacija dogodila se u gradu Kumamoto, gde je u trgovačkom centru "Aeon Mall" izbila eksplozija neposredno nakon zemljotresa, nakon čega se deo kompleksa urušio.

Policijski izvori potvrdili su za televiziju TV Asahi da u ruševinama trgovačkog centra ima više poginulih, dok su spasilačke ekipe satima pokušavale da stupe u kontakt sa grupom od 20 do 30 zarobljenih radnika.

‼️ MASSIVE INFRASTRUCTURE COLLAPSE AFTER 7.1 EARTHQUAKE IN JAPAN



It reached a maximum seismic intensity of Shindo 7 (the highest level on Japan's scale), triggering immediate tsunami alerts & widespread infrastructure shutdowns in Kumamoto Prefecture on the island of Kyushu,…pic.twitter.com/INgJqZ1nzm — Lord Bebo (@MyLordBebo)July 28, 2026

Tragična koincidencija je da je ovaj trgovački kompleks ponovo otvoren tek prošlog mjeseca, nakon obnove od prethodnog zemljotresa.

Broj povrijeđenih neprestano raste

Lokalne bolnice primaju pacijente iz minuta u minut. Iz jedne bolnice je saopšteno da je zbrinuto više od 50 ljudi, dok je druga zdravstvena ustanova prijavila oko 40 povrijeđenih, od kojih je deset u kritičnom stanju.

Među povređenima ima i putnika koji su se u trenutku udara nalazili u brzom vozu.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates:https://t.co/bZpiKm94ylpic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News)July 28, 2026

Zbog razaranja i rizika od novih potresa, oko 300.000 stanovnika pozvano je na hitnu evakuaciju u prihvatne centre. Na pogođeno područje odmah je upućeno nekoliko stotina vojnika kako bi pomogli policiji i vatrogascima u operacijama spasavanja.

Više od 40.000 domova bez struje

Iz energetske kompanije Kušu Elektrik potvrdili su da je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez električne energije.

Najteže je pogođen grad Hikava, koji se nalazi oko 25 kilometara južno od Kumamota, gde su meštani ostali bez vode i struje. U samom gradu otkazao je jedan od rezervnih generatora, pa je i zgrada gradske većnice ostala bez rasvjete i klimatizacije.

Seizmolozi upozoravaju: Mogući novi potresi

Region Kumamoto već je bio žrtva katastrofalnog scenarija u aprilu 2016. godine, kada su dva uzastopna potresa (jačine 6.5 i 7.3) odnijela 278 života i napravila ogromnu štetu.

Predstavnik Japanske meteorološke agencije Šinđi Kijomoto pozvao je građane na maksimalan oprez i pripremu za potencijalne naknadne potrese u narednim danima, podsećajući na identičan scenario od prije deset godina.

Stručnjaci napominju i da se procene jačine samog potresa mogu menjati kako stiže više podataka sa seizmoloških stanica.