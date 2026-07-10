Film "Naruto" pokreće globalnu potragu za glumcima: Ko će igrati Naruta, Sasukea i Sakuru u igranoj adaptaciji?

Adaptacija 'Naruta' u igranom formatu traži glumce za glavne uloge. Manga je inspirisala generacije, a film je najavljen još u februaru 2024.

Izvor: Aniplex / Dentsu / Studio Pierro / AFP / Profimedia

Igrani film „Naruto“ pokreće svetsku potragu za glumcima koji će tumačiti njegove tri glavne uloge. Adaptaciju kultne mange Masašija Kišinota podržava studio Lionsgate. Potraga za glumcima biće usmerena na pronalaženje članova Tima 7: Naruta, Sasukea i Sakure. Dodatna kasting selekcija za sporedne uloge usljediće kasnije. Destin Danijel Kreton, reditelj Marvelovog filma „Šang Či“ i predstojećeg „Spajdermen: Novi Dan“, piše scenario i režira projekat.

„Kišimotove priče inspirisale su generacije fanova širom svijeta i velika mi je čast da njegov svijet i likove po prvi put prenesemo na veliki ekran u igranoj verziji“, izjavio je Kreton. „Uzbuđen sam što započinjemo ovu globalnu potragu za glumcima za naš Tim 7 i što ćemo oživjeti nevjerovatni univerzum ‘Naruta’!“

Izvor: Aniplex / Dentsu / Studio Pierro / AFP / Profimedia

Tvorac „Naruta“ Masaši Kišimoto dodao je: „U ovom trenutku mi se dešavaju čuda jedno za drugim. Moj rad, ‘Naruto’, zaista, zaista postaje holivudski film! A još veće čudo je to što će film režirati jedinstveni Destin Danijel Kreton. Još uvijek ne mogu da povjerujem u to! Ako se već toliko čuda spojilo, nadajmo se da će ih biti još više. Sa nestrpljenjem iščekujem nevjerovatne susrete koji će nam donijeti izvanredne i strastvene glumce! Jedva čekam da upoznam svoje likove u filmu!“

Lionsgate je najavio igrani film „Naruto“ u februaru 2024. godine. Manga je prodata u više od 250 miliona primjeraka širom više od 60 zemalja i teritorija. Priča prati mladog nindžu Naruta Uzumakija, koji sanja o tome da postane zaštitnik svoje zajednice i vođa poznat kao Hokage, odnosno vođa nindža sela.

Avi Arad, Ari Arad i Emi Ju produciraće film u okviru kompanije Arad Productions, zajedno sa Džeremijem Lačamom. Kreton će takođe biti producent preko svoje kompanije Hisako, zajedno sa Džejun Munfordom. Kreton je ranije sarađivao sa Lionsgateom na filmu „Stakleni zamak“. Studio je još 2014. godine pokušao da pokrene projekat „Naruto“ filma, kada je angažovao Majkla Grejsija za reditelja.

(Kurir.rs/ Variety)



