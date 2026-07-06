"Mumija" ponovo vlada ekranima: Podijeljene reakcije, ali milioni gledalaca

Ljubitelji horora ovih dana sve više pažnje poklanjaju filmu "Mumija", ostvarenju koje oživljava jednu od najpoznatijih priča o drevnim kletvama.

Izvor: Youtube / Warner Bros.

Film donosi savremeniju interpretaciju legende o zlu koje vijekovima miruje, sve dok jedan događaj ne pokrene lanac zastrašujućih

O čemu se rati u filmu "Mumija: Film Lija Kronina"?

U središtu priče nalazi se porodica Halil, čiji se miran život iznenada pretvara u noćnu moru nakon susreta sa silom povezanom sa drevnim Egiptom. Ono što u početku djeluje kao niz neobičnih slučajnosti, ubrzo prerasta u niz natprirodnih događaja koji ugrožavaju sve članove porodice.

Najveći udar trpi njihova ćerka Kejti, koja misteriozno nestaje. Kada se poslije više godina konačno vrati kući, njeno ponašanje pokazuje da se iza njenog povratka krije nešto mnogo mračnije. Njome upravlja demonski entitet Nasmaranijan, biće koje koristi ljude kako bi širilo strah i razaranje.

Kako istraga napreduje, porodica shvata da se ne suočava samo sa neobjašnjivim pojavama, već sa drevnim zlom čiji korijeni sežu hiljadama godina u prošlost. Svaki novi pokušaj da pronađu odgovore dodatno ih uvlači u smrtonosnu igru iz koje izlaz postaje sve neizvjesniji.

Glumačku postavu predvode Džek Rejnor, Laja Kosta, Mej Kalamavi, Natali Grejs i Veronika Falkon, dok je za režiju bio zadužen Li Kronin, autor koji je pažnju publike privukao filmom Evil Dead Rise (Zli mrtvi: Buđenje). Njegov prepoznatljiv stil oslanja se na stvaranje napetosti i uznemirujuće atmosfere, umjesto isključivo na iznenadne scene šoka.

Izvor: Youtube / Warner Bros.

Podijeljene reakcije

Reakcije publike i kritike nisu potpuno usklađene. Film je na Rotten Tomatoesu ostvario 46 odsto pozitivnih ocjena, dok na IMDb-u trenutno ima prosječnu ocenu 6,2. Uprkos tome, interesovanje gledalaca nije izostalo, pa je novo viđenje kultne horor franšize uspjelo da privuče veliki broj ljubitelja ovog žanra.

To potvrđuju i podaci sa HBO Maxa, gdje se film našao na samom vrhu liste najgledanijih naslova, pokazujući da publika i dalje rado poseže za pričama u kojima se drevne legende, natprirodne sile i porodična drama prepliću u napetu horor avanturu.

Pogledajte trejler:

Mumija Izvor: YouTube/Warner Bros

Odmah iza najnovijeg dijela Mumije, nalaze se filmovi They Will Kill You (Ubiće te) i Back to the Future (Povratak u budućnost), dok su u prvih 10 najgledanijih i Minions (Malci), The Mummy (Mumija), The Accountant 2 (Računovođa 2), King Ivory (Kralj Ajvori), The Accountant (Računovođa), Huesera: The Bone Woman (Huesera: Koštana žena) i Bang My Box: The Robin Byrd Story (Razvali me: Priča o Robin Berd).

(Nova, MONDO)