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Snima se film o Britni Spirs: Knjiga otkrila jezive detalje, gledaćemo sve o vezi sa slavnim pjevačem i nervni slom

Snima se film o Britni Spirs: Knjiga otkrila jezive detalje, gledaćemo sve o vezi sa slavnim pjevačem i nervni slom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Film o pjevačici Britni Spirs je u pripremi, a scenario za njega pisaće Liz Meriveder, autorka planetarno popularne serije “New Girl”.

Snima se film o Britni Spirs Izvor: PAUL BUCK/EPA

Projekat razvija studio Universal Pictures, koji je odlučio da na jednom mestu ponovo okupi vrhunski kreativni tim zaslužan za bioskopski megahit "Wicked".

Režiju filma potpisaće čuveni Džon M. Ču, dok je za produkciju zadužen holivudski mag Mark Plat. Cjelokupno filmsko ostvarenje biće zasnovano na šokantnoj autobiografiji "The Woman in Me", koju je kontroverzna pjevačica objavila i "zapalila" planetu.

U svojim memoarima, Britni Spirs je ogolila dušu do srži i otkrila jezive detalje o kojima je javnost godinama samo nagađala. Gledaoci će na filmskom platnu imati priliku da vide njen uspon do svjetske slave, turbulentnu i bolnu vezu sa Džastinom Timberlejkom, ali i teške probleme sa mentalnim zdravljem.

Poseban akcenat biće stavljen na njenu višegodišnju, dramatičnu pravnu borbu za ukidanje strogog i mučnog starateljstva pod kojim je bila, a koje joj je potpuno uništilo život.

Da je interesovanje za život pop princeze nezapamćeno, dokazuje i činjenica da je knjiga od objavljivanja prodata u milionima primjeraka širom svijeta. Audio-izdanje memoara, koje je svojim glasom oživela slavna glumica Mišel Vilijams, zvanično je postalo najbrže prodavana audio-knjiga u istoriji izdavačke kuće Simon & Schuster.

Ko će glumiti Britni Spirs za sada nije poznato.

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