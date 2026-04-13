Britni Spirs dobrovoljno se prijavila u ustanovu za liječenje bolesti zavisnosti, nešto više od mjesec dana nakon što je uhapšena zbog sumnje da je vozila pod uticajem alkohola i narkotika.

Izvor: EPA/DOROTHEA MUELLER/KEYSTONE

Britni Spirs uhapšena je u početkom marta u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola i narkotika.

Ona se sada dobrovoljno prijavila u ustanovu za liječenje bolesti zavisnosti, nešto više od mjesec dana nakon incidenta, prenose strani mediji. Ovu vest je potvrdio njen saradnik, ističući da je pjevačica sama donijela odluku da potraži pomoć.

Vidi opis Britni Spirs nakon hapšenja završila na klinici za odvikavanje: Doborovoljno se prijavila, isplivali detalji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: EPA/DOROTHEA MUELLER/KEYSTONE Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: JASON SZENES/EPA Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: JASON SZENES/EPA Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: PAUL BUCK/EPA FILE Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ANDREW GOMBERT/EPA FILE Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: EPA/ACHIM SCHEIDEMANN Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: PAUL BUCK/EPA FILE Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: STR/EPA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: STR/EPA Br. slika: 11 11 / 11

Kako prenose strani mediji, Britni je privedena u Kaliforniji zbog nebezbedne vožnje. Policajci su je zaustavili na putu zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju i pod uticajem narkotika. Brzo je puštena iz pritvora, a naredno ročište zakazano je za 4. maj.

Njen predstavnik je posle incidenta poručio, da je riječ o "potpuno neoprostivom" potezu, ali i da je pjevačica spremna da poštuje zakon, i preduzme korake koji su joj potrebni da stabilizuje život.

Vidi opis Britni Spirs nakon hapšenja završila na klinici za odvikavanje: Doborovoljno se prijavila, isplivali detalji Britni Spirs i Kevin Federlajn Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Printscreen/britneyspears Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/britneyspears Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/britneyspears Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/Printscreen/britneyspears Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Paul Fenton / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube printscreen/ The Jonathan Ross Show Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/britneyspears/Printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen / britneyspears Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prema navodima magazina People, Britni i njen najuži krug ljudi procijenili su da je odlazak na liječenje trenutno najbolji korak za njeno zdravlje i dobrobit. Izvor blizak pjevačici otkrio je da se nakon hapšenja osjećala posramljeno i emotivno iscrpljeno, te da želi da napravi promjenu u svom životu.

Pjevačica je nakon incidenta vrijeme provodila sa sinom.