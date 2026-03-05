Uhapšena Britni Spirs: Posrnula pop princeza ponovo u problemu

Britni Spirs uhapšena je u srijedu uveče u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola, rekli su izvori iz policije za TMZ.
Nova runda problema za nekadašnju pop princezu Britni Spirs (44). Pjevačici su lisice stavljene oko 21.30 časova po lokalnom vremenu, nakon što ju je zaustavila Kalifornijska patrola autoputeva (California Highway Patrol), zbog vožnje pod dejstvom alkohola, navode strani mediji.
Međutim, prema evidenciji pritvorenika šerifa okruga Ventura, u međuvremenu je puštena na slobodu.
Britni Spirs i Kevin Federlajn
