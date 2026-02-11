Princeza pop muzike se tako pridružuje rastućem spisku izvođača koji su u posljednjih nekoliko godina prodali svoje muzičke kataloge.

Izvor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Pop princeza, kako je mnogi širom svijeta zovu, pjevačica Britni Spirs, upravo je potpisala ogroman novi muzički ugovor, koji uključuje prodaju njenih prava na bogat muzički katalog, kako saznaju strani mediji.

Prema novim pravnim dokumentima, do kojih je TMZ došao, Britni je prodala svoj vlasnički udio u katalogu muzičkom izdavaču Primary Wave. Nije poznato koliko je Britni tačno plaćeno za muziku – dokumenta ne otkrivaju tačan iznos, ali izvori opisuju sporazum kao „istorijski ugovor“, u rangu sa ugovorom vrijednim oko 200 miliona dolara koji je Džastin Biber potpisao kada je prodao svoj muzički katalog.

Slavila sa sinovima

Dokumenti pokazuju da je Britni, koju vodi menadžer Kejd Hadson, potpisala ugovor 30. decembra, a izvori navode da je pjevačica zadovoljna prodajom i da je slavila provodeći vrijeme sa svojom djecom.

Ugovor obuhvata hitove Britni Spirs kao što su: "(You Drive Me) Crazy", "Baby One More Time", "Break The Ice", "Circus", "Don't Let Me Be the Last to Know", "Everytime", "Gimme More", "Hold It Against Me", "I Wanna Go", "If U Seek Amy", "I'm a Slave 4 U", "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman", "Lucky", "My Prerogative", "Oops!... I Did It Again", "Overprotected", "Piece of Me", "Sometimes", "Stronger", "Till The World Ends", "Toxic" i "Womanizer" – da nabrojimo samo neke.

Nije jedina

Princeza pop muzike se tako pridružuje rastućem spisku izvođača koji su u poslednjih nekoliko godina prodali svoje muzičke kataloge, uključujući velike zvijezde kao što su Džastin Biber, Brus Springstin, Bob Dilan, Pol Sajmon, Nil Jang, Šakira, KISS, Sting, Fil Kolins i Stivi Niks.

Vidi opis Britni Spirs prodala muzička prava: Neočekivana odluka pjevačice, otkriveno šta će se dalje dešavati Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 11 / 11

Stivi Niks je još 2020. godine prodala 80% udjela u svom izdavačkom katalogu kompaniji Primary Wave, a u to vreme autorska prava su joj bila procjenjena na oko 100 miliona dolara.