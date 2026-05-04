Britni Spirs priznala krivicu: Vozila pod dejstvom alkohola i droga, evo kakva je kazna čeka

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Pop zvijezda Britni Spirs priznala je krivicu u slučaju vožnje pod dejstvom alkohola i droga, nakon što je uhapšena početkom marta u Kaliforniji.

Britni Spirs priznala krivicu: Vozila pod dejstvom alkohola i droga Izvor: ANDREW GOMBERT/EPA FILE

Pjevačica (44) se u ponedjeljak, 4. maja, pojavila na sudu u okrugu Ventura, gdje je priznala prekršaj, prenose američki mediji. Kako se navodi, Spirs je 4. marta privedena pod sumnjom da je vozila pod uticajem, ali bez izazivanja saobraćajne nesreće ili povreda.

Zbog toga, kao i činjenice da ranije nije imala slične prekršaje i da joj je nivo alkohola u krvi bio nizak, očekuje se da će dobiti blažu kaznu poznatu kao "wet reckless". Ova mera podrazumijeva uslovnu kaznu u trajanju od 12 mjeseci, novčane penale, kao i obavezno pohađanje programa edukacije o vožnji pod dejstvom alkohola i droga.

Samo nekoliko dana prije saslušanja, otkriveno je da je Britni napustila kliniku za odvikavanje, u koju se dobrovoljno prijavila nedeljama ranije.

Nakon hapšenja, njen tim oglasio se saopštenjem u kojem je incident nazvan "potpuno neopravdanim", uz poruku da će pjevačica "preduzeti prave korake i poštovati zakon".

"Nadamo se da je ovo prvi korak ka promenama koje su joj odavno potrebne", navodi se.

Prema izvorima bliskim pjevačici, ključnu ulogu u njenoj odluci da potraži pomoć imali su njeni sinovi, koje ima iz braka sa Kevinom Federlajnom.

"Jasno su joj stavili do znanja da samo žele da bude dobro", rekao je izvor za People.

