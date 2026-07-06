Nagrada za životno djelo: Počasni "Zlatni lav" ide u ruke Džordža Klunija

Američki glumac DŽordž Kluni ove godine dobiće nagradu na životno djelo na Venecijanskom filmskom festivalu, piše "Dejli mejl".
Organizatori Festivala saopštili su danas da će Kluni dobiti počasnog "Zlatnog lava" na 83. izdanju Mostre u septembru.
"Imao sam toliko izvanrednih trenutaka u Veneciji. Ovaj festival je nesumnjivo moj omiljeni i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerovatno takođe znači da sam star, ali ću to prihvatiti", rekao je Kluni.
Kluni je imao mnogo nezaboravnih nastupa u Veneciji i na Festivalu, uključujući i u filmu "Daleko od očiju" Stivena Soderberga 1998. godine i ostvarenje "Laku noć i srećno" iz 2005. godine čiju režiju potpisuje.
Prošle godine Kluni je na Mostru došao sa filmom Noe Baumbaha "Džej Keli", u kojem igra filmsku zvijezdu koja doživljava egzistencijalnu krizu uoči primanja nagrade za životno djelo na italijanskom filmskom festivalu.
"U svom trostrukom svojstvu glumca, reditelja i producenta - Džordž Kluni je kompletan i harizmatičan umjetnik, strastven i originalan, koji je duboku vokaciju pretvorio u jednu od najsvjetlijih parabola savremenog filma", rekao je direktor Festivala Alberto Barbera.
Barbera u saopštenju ističe da je Kluni kao savršena kombinacija glamura prošlih vremena, izuzetnog profesionalizma i moderne osjetljivosti obuhvatio više žanrova sa rijetkom svestranošću.
Venecijanski filmski festival počinje 2. septembra i traje do 12. septembra.
(Srna)