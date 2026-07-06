logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nagrada za životno djelo: Počasni "Zlatni lav" ide u ruke Džordža Klunija

Nagrada za životno djelo: Počasni "Zlatni lav" ide u ruke Džordža Klunija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Američki glumac DŽordž Kluni ove godine dobiće nagradu na životno djelo na Venecijanskom filmskom festivalu, piše "Dejli mejl".

Džordžu Kluniju počasni zlatni lav Izvor: Matteo Chinellato / Alamy / Profimedia

Organizatori Festivala saopštili su danas da će Kluni dobiti počasnog "Zlatnog lava" na 83. izdanju Mostre u septembru.

"Imao sam toliko izvanrednih trenutaka u Veneciji. Ovaj festival je nesumnjivo moj omiljeni i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerovatno takođe znači da sam star, ali ću to prihvatiti", rekao je Kluni.

Kluni je imao mnogo nezaboravnih nastupa u Veneciji i na Festivalu, uključujući i u filmu "Daleko od očiju" Stivena Soderberga 1998. godine i ostvarenje "Laku noć i srećno" iz 2005. godine čiju režiju potpisuje.

Prošle godine Kluni je na Mostru došao sa filmom Noe Baumbaha "Džej Keli", u kojem igra filmsku zvijezdu koja doživljava egzistencijalnu krizu uoči primanja nagrade za životno djelo na italijanskom filmskom festivalu.

"U svom trostrukom svojstvu glumca, reditelja i producenta - Džordž Kluni je kompletan i harizmatičan umjetnik, strastven i originalan, koji je duboku vokaciju pretvorio u jednu od najsvjetlijih parabola savremenog filma", rekao je direktor Festivala Alberto Barbera.

Barbera u saopštenju ističe da je Kluni kao savršena kombinacija glamura prošlih vremena, izuzetnog profesionalizma i moderne osjetljivosti obuhvatio više žanrova sa rijetkom svestranošću.

Venecijanski filmski festival počinje 2. septembra i traje do 12. septembra. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

džordž kluni Venecija film festival zlatni lav

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA