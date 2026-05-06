Džordž Kluni je svojevremeno bio ludo zaljubljen u Elizabetu Kanalis.
Poznati glumac Džordž Kluni danas ima 65 godina i već duže vrijeme uživa u skladnom braku sa suprugom Amal Kluni. Iako je danas poznat po stabilnom porodičnom životu, ranije je važio za jednog od najvećih holivudskih zavodnika.
Pogledajte njegove fotografije:
Srbin na Klunijevoj crnoj listi: Kako je Marko Jarić navodno "ukrao" djevojku holivudskom zavodniku?
Prije nego što se skrasio, Kluni je bio u vezama sa brojnim poznatim ženama, a među njima se često pominjala i bivša manekenka Elizabeta Kanalis, koja je u to vreme privlačila veliku pažnju javnosti. Njihova veza bila je pod budnim okom medija i važila je za jednu od najzvučnijih u tom periodu.
Iako je djelovalo da su Elizabeta i Džordž na korak od oltara njihova veza se ipak završila raskidom, a u medijima se spekulisalo da je u cijelu priču umiješan srpski košarkaš Marko Jarić, sa kojim je Kanalis navodno imala blizak odnos u istom periodu.
Srbin na Klunijevoj crnoj listi: Kako je Marko Jarić navodno "ukrao" djevojku holivudskom zavodniku?
Posle raskida sa Klunijem, njih dvoje su prestali da održavaju kontakt, a u javnosti se pisalo da je i Jarić bio na njegovoj "crnoj listi". Ipak, ni ta romansa nije dugo potrajala.
U godinama koje su usledile, Elizabeta je bila povezivana sa više poznatih muškaraca iz svijeta sporta i šou-biznisa, sve dok se 2014. godine nije udala za hirurga Brajana Perija. Sa njim je dobila i ćerku, a djelovalo je da je konačno pronašla stabilnost.
Ipak, prije dvije godine je objavljeno da se par razvodi. Iako razvod nije zvanično okončan u svim detaljima, Kanalis je nastavila dalje i ponovo je u centru pažnje zbog svog privatnog života i provokativnijeg prisustva na društvenim mrežama.