Frizure grčkih boginja su apsolutni hit ljeta: Ovo su 4 najpopularnije i prave se tako brzo i lako

Što manje djeluje kao da ste se trudili, to će rezultat biti moderniji, baš poput frizura kakve su nekad nosile mitske boginje, a danas holivudske zvijezde.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Prirodna tekstura, meki talasi i lepršavi pramenovi potisnuli su strogo zaglađene frizure.

Trend inspirisan antičkom Grčkom popularizovao je film Odiseja, ali žene ga vole zbog ženstvenog i opuštenog izgleda.

S talasi, pletenica u obliku krune, riblja kost i pramenovi uz lice najpoželjnije su frizure ove sezone.

Već dugi niz godina svijetom frizura dominiraju savršeno zaglađene punđe, zalizani repovi i ravna kosa, ali sada je u fokusu potpuno drugačija estetika.

Sada dominiraju raskošni talasi, meke teksture i lepršavi pramenovi - romantične frizure inspirisane antičkom Grčkom.

Film Odiseja imao je velikog uticaja na to, ali žene su s radošću prigrlile ovaj trend prije svega jer sa ovakvim frizurama svaka dama djeluje prirodno, ženstveno i neopterećeno.

Zendaja

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Frizer Luk Heršeson smatra da je upravo prirodna tekstura ono što ovu estetiku čini toliko privlačnom.

"Godinama smo gledali zalizane punđe i kosu savršeno zaglađene teksture, kod koje svaka vlas mora da bude na svom mjestu. Ovaj trend donosi nešto potpuno suprotno. Kosa koja je meka, puna pokreta i prirodne teksture izgleda modernije, ženstvenije i autentičnije", objašnjava.

Ključ cijelog trenda nije savršenstvo, već utisak lakoće. Nekoliko neposlušnih pramenova, blagi talasi i kosa koja se slobodno kreće stvaraju izgled koji djeluje spontano, iako je pažljivo osmišljen.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

S talasi

Jedna od najpopularnijih frizura ovog trenda definitivno su meki talasi u obliku slova S. Riječ je o frizuri koja podsjeća na stare holivudske talase, ali u mnogo opuštenijoj i prirodnijoj verziji. En Hatavej je posebno popularizovala ovu tehniku tokom promotivne turneje za Odiseju, noseći je u različitim varijantama, od potpuno raspuštene kose do polupodignutih frizura.

Njen frizer Orlando Pita objasnio je da je ključ u stvaranju pokreta, a ne savršenih lokni. Za svakodnevnu verziju ove frizure dovoljno je kosu lagano uviti u nekoliko različitih smjerova, pustiti da se ohladi, a zatim je proći prstima kako bi izgubila previše uredan izgled.

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Pletenica oko glave

Ako postoji frizura koja najviše podsjeća na grčke skulpture i freske, onda je to pletenica koja oblikuje krunu oko glave. Zendaja je tokom premijere filma pokazala upravo takvu verziju - romantičnu, prozračnu i pomalo eteričnu. U kombinaciji s razbarušenim talasima, ova frizura djeluje kao savremena interpretacija antičke boginje.

Riblja kost

Pletenice nisu nikakva novost u svijetu mode, ali ovog ljeta dobijaju novu interpretaciju. Inspirirane antičkim prikazima žena s dugom, isprepletenom kosom, pletenice riblja kost postaju jedna od najpoželjnijih frizura sezone. Najbolje izgledaju kada nisu savršeno uredne. Nakon pletenja, nekoliko pramenova može nježno da se izvuče kako bi se dobio opušteniji, boemski efekat. Idealna kombinacija su duga kosa, lagani talasi, nekoliko pramenova koji uokviruju lice i puno spreja za teksturu.

Opušteni pramenovi

Bez obzira da li birate nisku punđu, polupodignutu frizuru ili klasičan rep, jedan detalj čini razliku - nekoliko slobodnih pramenova uz lice. Upravo taj mali trik frizuri daje mladalački i neopterećen izgled, prenosi Diva. Umjesto savršeno oblikovane frizure koja djeluje kao da je nastala nakon više sati rada, cilj je postići utisak prirodne ljepote.

(Lepa i srećna/Mondo)